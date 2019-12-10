Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Наполи» разгромил «Генк» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов
«Наполи» выиграл у «Генка» (4:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Аркадиуш Милик. Один из мячей он забил с пенальти.
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«Наполи» разгромил «Генк» благодаря хет-трику Милика и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 14:49
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