Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Наполи» разгромил «Генк» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

«Наполи» выиграл у «Генка» (4:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Аркадиуш Милик. Один из мячей он забил с пенальти.
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Лига чемпионов: хет-трик Милика обеспечил «Наполи» выход в плей-офф

ODDS.ruвчера в 14:44

«Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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Впервые на групповом турнире Лиги чемпионов оформлено восемь хет-триков

Спорт-Экспрессвчера в 15:38

Наполи – Генк. Прогноз аналитиков на матч Лиги Чемпионов

Букмекеры.рфвчера в 01:30

Милик сделал хет-трик в матче с «Генком», нанеся 3 удара в створ

Sports.ruвчера в 13:43

«Наполи» разгромил «Генк» в шестом туре Лиги чемпионов. Видеообзор матча

Sport.ruвчера в 23:29

«Наполи» разгромил «Генк» благодаря хет-трику Милика и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 14:49
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Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей

«Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России», — написал Трамп в Twitter.
RT на русском вчера в 19:59
Общество

Краснодар признали самым комфортным для жизни городом в России

РИА Новости вчера в 20:05
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
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На Первом канале продолжается мелодрама «Тест на беременность»

Первый канал 00:06
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv 08 декабря в 06:48
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Телепрограмма вчера в 07:08
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 09 декабря в 19:55
Общество

В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей

В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Политика

Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве

Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:44
Футбол

«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Газета.Ru вчера в 18:41
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Прокурор Ямала назначен Уральским транспортным прокурором

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Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Сегодня, 9 декабря 2019 года, вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата».
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WhatsApp станет недоступным для миллионов пользователей в 2020 году

Как сообщает «Коммерсант», ранее было объявлено, что после 1 февраля 2020 года станет невозможно создавать новые аккаунты пользователям с Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
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Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей

Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Слово и Дело вчера в 22:04
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Происшествия

Автомобиль со взрывчаткой взорвался в Афганистане

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
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Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Футбол

США обвинили Россию в подкупе ФИФА за организацию ЧМ-2018

Как заявил Минюст США, некий «российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира».
Примечания вчера в 09:39
Происшествия

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
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В Канаде совершил полет первый самолет на электричестве

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63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

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Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
Политика

Правительство Финляндии возглавила 34-летняя Санна Марин

Марин станет третьей женщиной-премьером в Финляндии и самым молодым главой правительства в мире — ей 34 года.
Компания вчера в 08:26
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