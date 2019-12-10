«Наполи» выиграл у «Генка» (4:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Аркадиуш Милик. Один из мячей он забил с пенальти.

«Наполи» разгромил «Генк» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

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