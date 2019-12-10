Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Наполи» разгромил «Генк» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

«Наполи» выиграл у «Генка» (4:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Аркадиуш Милик. Один из мячей он забил с пенальти.
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Лига чемпионов: хет-трик Милика обеспечил «Наполи» выход в плей-офф

ODDS.ruвчера в 14:44

«Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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Впервые на групповом турнире Лиги чемпионов оформлено восемь хет-триков

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Букмекеры.рфвчера в 01:30

Милик сделал хет-трик в матче с «Генком», нанеся 3 удара в створ

Sports.ruвчера в 13:43

«Наполи» разгромил «Генк» в шестом туре Лиги чемпионов. Видеообзор матча

Sport.ruвчера в 23:29

«Наполи» разгромил «Генк» благодаря хет-трику Милика и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 14:49
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»

Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
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На официальном канале киностудии Warner Bros. в YouTube был опубликован первый трейлер кинокомикса «Чудо-женщина» режиссера Пэтти Дженкинс.
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Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию

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В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 04:04
Общество

Wizz Air подала заявку на полеты из Пулково по «открытому небу»

Венгерский лоукостер Wizz Air направил в Минтранс официальную заявку на полеты из петербургского аэропорта Пулково в рамках режима открытого неба и стал таким образом первой зарубежной авиакомпанией, предпринявшей конкретные шаги в этом направлении.
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Космос

Накачанные мыши и робот улетели на МКС

Мыши с накачанными мускулами и робот, читающий эмоции, улетели на МКС Компания SpaceX с помощью ракеты Falcon отправила с мыса Канаверал капсулу с живым грузом на Международную космическую станцию.
Vesiskitim.ru 08 декабря в 22:30
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Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
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Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru 03:45
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Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.
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Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о деле Голунова

Отвечая на вопрос, почему Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека не ответил на вопрос о деле Голунова, Песков сказал, что российский президент опустил эту тему, так как было задано много вопросов одновременно.
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Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

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ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

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В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей

За максимальную конфигурацию придется отдать 52 599 долларов или 3,3 млн рублей.
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Если Вашингтон введет против Анкары санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, Турция примет ответные меры, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 03:10
Происшествия

В Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным

В Киевской области мужчина украл памятник погибшим участникам военной операции Украины в Донбассе и выбросил его.
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Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
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Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Дима Билан не будет петь на концерте звезд "Евровидения" с участием Сергея Лазарева, передает Super.ru.
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На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.
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Общество

Молочные продукты с растительными жирами могут переименовать

Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать. Об этом 11 декабря сообщают «Известия».
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Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова

Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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