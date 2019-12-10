Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.руЛига чемпионов. «Ливерпуль» и «Наполи» победили и вышли в плей-офф

Наполи — Генк
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
Аркадиуш Милик
3′
Аркадиуш Милик
26′
36′
Мартен Вандевордт
Аркадиуш Милик
38′
63′
Мбвана Али Саматта
Тео Бонгонда
Петр Зелиньски
Джанлука Гаэтано
72′
72′
Дзюня Ито
Янис Хаджи
74′
Каспер Де Норре
Дрис Мертенс
74′
Аркадиуш Милик
Ирвинг Лосано
78′
Хосе Кальехон
Фернандо Льоренте
79′
Мариу Руй
80′
82′
Каспер Де Норре
Нето Борхес
Калиду Кулибали
87′
88′
Джозеф Пэйнтсил
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» всухую победил в Австрии. Мячи забили Наби Кейта и Мохамед Салах.
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