Лига чемпионов
Бомбардир.руЛига чемпионов. «Ливерпуль» и «Наполи» победили и вышли в плей-офф
Аркадиуш Милик
|3′
Аркадиуш Милик
|26′
|36′
Мартен Вандевордт
Аркадиуш Милик
|38′
|63′
Мбвана Али Саматта
Тео Бонгонда
Петр Зелиньски
Джанлука Гаэтано
|72′
|72′
Дзюня Ито
Янис Хаджи
|74′
Каспер Де Норре
Дрис Мертенс
|74′
Аркадиуш Милик
Ирвинг Лосано
|78′
Хосе Кальехон
Фернандо Льоренте
|79′
Мариу Руй
|80′
|82′
Каспер Де Норре
Нето Борхес
Калиду Кулибали
|87′
|88′
Джозеф Пэйнтсил
|53%
|Владение мячом
|47%
|88%
|Процент точных передач
|86%
|6
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|5
|5
|Отборы
|9
|10
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
1
Мерет
22
ди Лоренцо
44
Манолас
26
Кулибали
6
Мариу Руй
9
Льоренте
5
Аллан
8
Руис
70
Гаэтано
11
Лосано
14
Мертенс
26
Вандевордт
31
Меле
6
Деваст
33
Лукуми
5
Борхес
23
Хаджи
17
Грошовски
25
Берге
11
Пэйнтсил
18
Онуачу
27
Бонгонда
Генк
Расстановка 4‑4‑2
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» всухую победил в Австрии. Мячи забили Наби Кейта и Мохамед Салах.
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