Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Наполи" дома одержал разгромную победу над бельгийским "Генком" со счетом 4:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лига чемпионов: хет-трик Милика обеспечил «Наполи» выход в плей-офф

ODDS.ruвчера в 14:44

Впервые на групповом турнире Лиги чемпионов оформлено восемь хет-триков

Спорт-Экспрессвчера в 15:38

Наполи – Генк. Прогноз аналитиков на матч Лиги Чемпионов

Букмекеры.рфвчера в 01:30

Милик сделал хет-трик в матче с «Генком», нанеся 3 удара в створ

Sports.ruвчера в 13:43

«Наполи» разгромил «Генк» в шестом туре Лиги чемпионов. Видеообзор матча

Sport.ruвчера в 23:29

«Наполи» разгромил «Генк» благодаря хет-трику Милика и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 14:49

«Наполи» обыграл «Генк» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места

Metaratingsвчера в 15:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия

В Петербурге арестован фигурант дела о хищении средств «Метростроя»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 6 февраля 2020 года одного из фигурантов дела о хищении средств компании «Метрострой» — Анатолия Болотова, гендиректора компании «Безопасные технологии и разработки».
Коммерсантъ вчера в 13:40
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

Газета.Ru 05:31
Политика

Донбасс выдвинул Украине ультиматум

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинул властям Украины ультиматум.
Lenta.ru 06:20
Гаджеты

IPhone 4 назвали лучшим гаджетом десятилетия

The GEEK 03:42
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Политика

Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским

Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором украинский лидер Владимир Зеленский сыграл роль главы государства еще до своего избрания.
Российская газета 04:41
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
Армия и оружие

Россия обогнала США в разработке гиперзвукового оружия

Форпост Северо-Запад 08 декабря в 02:18
Экономика

Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20

Правительство России вернулось к обсуждению идеи снизить стоимость посылок, доставляемых из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлин, до €20 в месяц, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает ТАСС.
РБК 06:06
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Политика

Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной

Газета.Ru 06:31
Армия и оружие

МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

Российская газета 03:32
Политика

Против Порошенко открыли уголовное дело о госизмене

На Украине государственное бюро расследований завело уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко по заявлению Андрея Портнова, экс-советника Виктора Януковича.
ТК Звезда вчера в 20:37
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС.
Известия 00:04
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Piter.tv 01:32
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском вчера в 05:50
Политика

Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

Московский Комсомолец 04:40
Шоу-бизнес

Денис Ребров вспомнил, как начинался его роман с Дианой Шурыгиной

В настоящее время Диана встречается с молодым миллионером Денисом Ребровым, с которым познакомилась еще в отношениях с Андреем.
Bimru.ru 04:19
Происшествия

СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.
RT на русском 06:40
Общество

31 декабря сделали выходным днем в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 06:17
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Здоровье

Назван самый опасный для сердца алкогольный напиток

Назван самый смертоносный алкогольный напиток для сердца человека.
Ugpressa.ru вчера в 14:43
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Уже первого января мессенджер перестанет работать на iPhone под системой iOS 8, а также на смартфонах с Android 2.3.7.
Марийская правда 03:46
Здоровье

Более 40% россиян заявили о недоверии врачам

Недоверие врачам Не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% россиян, следует из результатов совместного исследования "Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", с которым ознакомился РБК.
РБК 03:48
Общество

«Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовал с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала в среду, 11 декабря, с космодрома Плесецк.
Известия 04:44
Общество

Планировавшего захват зданий УМВД приговорили к 17 годам колонии

«Приговорить Вершинина путём частичного сложения наказания к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — зачитал приговор судья.
RT на русском 05:56
Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости вчера в 08:13
Хоккей

Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала

Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
ProstoProSport 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное