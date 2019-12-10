В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Наполи" дома одержал разгромную победу над бельгийским "Генком" со счетом 4:0.

«Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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