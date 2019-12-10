Лига чемпионов
Нева Спорт«Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Наполи" дома одержал разгромную победу над бельгийским "Генком" со счетом 4:0.
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«Наполи» разгромил «Генк» благодаря хет-трику Милика и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 14:49
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