Лига чемпионов

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В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский «Наполи» дома одержал разгромную победу над бельгийским «Генком» со счетом 4:0. В составе неаполитанцев хет-трик оформил польский нападающий Аркадиуш Милик, который отличился на 3-й минуте, на 26-й минуте с передачи Джованни Ди Лоренцо и на 38-й минуте с пенальти.
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