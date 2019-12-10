Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Наполи» разгромил «Генк» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов
«Наполи» выиграл у «Генка» (4:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Аркадиуш Милик. Один из мячей он забил с пенальти.
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Футбол
«Бавария» готова заплатить за игрока «Шахтера» 50 миллионов евро
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Шахтера» Тете. Мюнхенский клуб готов выложить за молодого бразильца 50 миллионов евро.
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Политика
Президент Мексики обещает скорое соглашение с Канадой и США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что подписание торгового соглашения USMCA с Канадой и США состоится в ближайшее время, 10 декабря передает агентство Reuters.
Культура
Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому
Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» одержала победу над миланским «Интером».
Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Политика
В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства
Законопроект, предлагающий отменить собеседование при приеме в гражданство РФ для граждан Украины и Белоруссии, свободно говорящих по-русски, представил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
Футбол
«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера
«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Общество
Новое министерство появится в правительстве Сахалинской области
В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.
Экономика
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
Шоу-бизнес
Варнава попросила Гагарину поднять зарплату своему бойфренду
Екатерина Варнава уже семь лет встречается с танцором Константином Мякиньковым, который работает в балете Полины Гагариной.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Происшествия
Около $127 тысяч выделят на помощь семьям жертв пожара в Одессе
Около $127 тыс. выделят из бюджета Одесской области на помощь семьям жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Гаджеты
Apple выпустила новый Mac Pro и экран Pro Display XDR
Apple начала принимать заказы на обновлённый Mac Pro и экран Pro Display XDR.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Политика
США ввели санкции против главы грозненского управления МВД
За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Политика
Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским
Авто
Назвали семь главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе 2019
Автосалон в Лос-Анджелесе закрыл свои двери, в ближайшие месяцы мировое автомобильное сообщество не порадуют масштабные автошоу.
Политика
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
В Раде назвали нормандский саммит капитуляцией перед радикалами
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что итогом прошедшего в Париже нормандского саммита стала «очередная декларация о намерениях» и капитуляция Киева перед радикалами.
Общество