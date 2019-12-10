Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Наполи» разгромил «Генк» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

«Наполи» выиграл у «Генка» (4:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Аркадиуш Милик. Один из мячей он забил с пенальти.
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«Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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Впервые на групповом турнире Лиги чемпионов оформлено восемь хет-триков

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«Наполи» обыграл «Генк» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места

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Газета.Ru14:46
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«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» одержала победу над миланским «Интером».
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Политика

В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства

Законопроект, предлагающий отменить собеседование при приеме в гражданство РФ для граждан Украины и Белоруссии, свободно говорящих по-русски, представил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
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Футбол

«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера

«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
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Новое министерство появится в правительстве Сахалинской области

В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.
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Экономика

Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
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Варнава попросила Гагарину поднять зарплату своему бойфренду

Екатерина Варнава уже семь лет встречается с танцором Константином Мякиньковым, который работает в балете Полины Гагариной.
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По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
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Около $127 тысяч выделят на помощь семьям жертв пожара в Одессе

Около $127 тыс. выделят из бюджета Одесской области на помощь семьям жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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Apple выпустила новый Mac Pro и экран Pro Display XDR

Apple начала принимать заказы на обновлённый Mac Pro и экран Pro Display XDR.
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Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
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В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

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Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
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Политика

США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Коммерсантъ 12:48
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В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

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Пассажирский Як-42 с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Уфе

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Назвали семь главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе 2019

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Тарантас Ньюс вчера в 01:29
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Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

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Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 11:06
Политика

В Раде назвали нормандский саммит капитуляцией перед радикалами

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что итогом прошедшего в Париже нормандского саммита стала «очередная декларация о намерениях» и капитуляция Киева перед радикалами.
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Названы место и дата похорон Лужкова

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