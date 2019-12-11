с чего всё началось

Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter. Как отмечается в сообщении, клуб решил прекратить сотрудничество с главным тренером.

Политика Песков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с текстом речи студента ВШЭ Егора Жукова, которую тот произнес в суде во время оглашения приговора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Технологии Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.

Происшествия В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Футбол Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Политика Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.

Политика Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором украинский лидер Владимир Зеленский сыграл роль главы государства еще до своего избрания.

Шоу-бизнес Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду заключил под стражу до 8 февраля 2020 года Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек летом 2018 года на горе Уктус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.

Общество 31 декабря сделали выходным днем в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Гаджеты Новая атака Plundervolt представляет угрозу для процессоров Intel Сводная группа исследователей из Университета Бирмингема (Великобритания), Левенского университета (Бельгия) и Грацского технического университета (Австрия) раскрыла данные об атаке Plundervolt (CVE-2019-11157), которая представляет угрозу для процессоров Intel и влияет на целостность данных в анклавах Intel SGX.

Общество Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС.