Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиАнчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»

Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter. Как отмечается в сообщении, клуб решил прекратить сотрудничество с главным тренером.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Об этом сообщила
 пресс-служба «Наполи» после вчерашнего разгрома неаполитанцами на своем поле бельгийской команды «Генк» со счетом 4:0, что обеспечило ей выход со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов.
Коммерсантъ02:28

Подробнее о событии

СМИ: Анчелотти в течение суток возглавит новый клуб

Soccer.ru05:05

Источник: «Арсенал» намерен пригласить Анчелотти

Спорт-Экспресс01:57

«Эвертон» начнет переговоры с Анчелотти после его увольнения из «Наполи»

Матч ТВ00:32

«Арсенал» и «Эвертон» хотят назначить Анчелотти на пост главного тренера

Чемпионат05:02

«Арсенал» лидирует в борьбе за Анчелотти

Советский спорт03:43

Анчелотти уволили из «Наполи» через 3 часа после победы 4:0 в ЛЧ. Клуб возглавит Гаттузо

Sport24.ru04:10

«Арсенал» опережает «Эвертон» в борьбе за Анчелотти

Sports.ruвчера в 21:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС 05:48
Экономика

Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20

Правительство России вернулось к обсуждению идеи снизить стоимость посылок, доставляемых из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлин, до €20 в месяц, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает ТАСС.
РБК 06:06
Политика

Песков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с текстом речи студента ВШЭ Егора Жукова, которую тот произнес в суде во время оглашения приговора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 05:27
Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
OAnews 05:21
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Кино

Тарантино рассказал о планах снять третью часть «Убить Билла»

Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино планирует снять продолжение картины «Убить Билла».
iReactor 04:30
Кино

Вышел русский трейлер «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом

Российская газета 04:04
Шоу-бизнес

С требованием к Полине Гагариной обратилась Екатерина Варнава

В минувший понедельник Екатерина Варнава отметила свое 35-летие. На праздник была приглашена и Полина Гагарина.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:39
Происшествия

В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка

В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Российская газета 05:34
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Футбол

Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 05:36
Авто

В России появится новый документ для автомобилей

Новый документ, который будут обязаны иметь российские автовладельцы, появится весной 2020 года.
Афанасий-бизнес 09 декабря в 01:55
Политика

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
РИА Новости 06:31
Общество

Совет Федерации одобрил закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов

Ответственность вводится с 1 февраля 2020 года за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учреждённого им российского юрлица.
Говорит Москва 05:49
Политика

В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

РИА Новости 04:57
Политика

Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским

Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором украинский лидер Владимир Зеленский сыграл роль главы государства еще до своего избрания.
Российская газета 04:41
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

Газета.Ru 05:31
Шоу-бизнес

Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову

Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
StarHit.ru вчера в 13:30
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду заключил под стражу до 8 февраля 2020 года Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек летом 2018 года на горе Уктус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:53
Происшествия

СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.
RT на русском 06:40
Общество

31 декабря сделали выходным днем в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 06:17
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Политика

Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной

Газета.Ru 06:31
Здоровье

Причины сухости во рту и постоянной жажды

Врачи поделились причинами сухости в ротовой полости и постоянной жажды.
Pravda.Ru вчера в 09:54
Гаджеты

Новая атака Plundervolt представляет угрозу для процессоров Intel

Сводная группа исследователей из Университета Бирмингема (Великобритания), Левенского университета (Бельгия) и Грацского технического университета (Австрия) раскрыла данные об атаке Plundervolt (CVE-2019-11157), которая представляет угрозу для процессоров Intel и влияет на целостность данных в анклавах Intel SGX.
Хакер Online 02:30
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС.
Известия 00:04
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное