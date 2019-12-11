Лига чемпионов
РИА НовостиАнчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»
Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter. Как отмечается в сообщении, клуб решил прекратить сотрудничество с главным тренером.
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с чего всё началось
Об этом сообщила пресс-служба «Наполи» после вчерашнего разгрома неаполитанцами на своем поле бельгийской команды «Генк» со счетом 4:0, что обеспечило ей выход со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов.Коммерсантъ02:28
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Экономика
Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20
Правительство России вернулось к обсуждению идеи снизить стоимость посылок, доставляемых из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлин, до €20 в месяц, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает ТАСС.
Политика
Песков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова
Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с текстом речи студента ВШЭ Егора Жукова, которую тот произнес в суде во время оглашения приговора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Технологии
Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января
В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Кино
Тарантино рассказал о планах снять третью часть «Убить Билла»
Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино планирует снять продолжение картины «Убить Билла».
Кино
Вышел русский трейлер «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом
Шоу-бизнес
С требованием к Полине Гагариной обратилась Екатерина Варнава
В минувший понедельник Екатерина Варнава отметила свое 35-летие. На праздник была приглашена и Полина Гагарина.
Происшествия
В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка
В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Авто
В России появится новый документ для автомобилей
Новый документ, который будут обязаны иметь российские автовладельцы, появится весной 2020 года.
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Общество
Совет Федерации одобрил закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Ответственность вводится с 1 февраля 2020 года за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учреждённого им российского юрлица.
Политика
В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа
Политика
Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским
Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором украинский лидер Владимир Зеленский сыграл роль главы государства еще до своего избрания.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду заключил под стражу до 8 февраля 2020 года Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек летом 2018 года на горе Уктус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска
Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.
Общество
31 декабря сделали выходным днем в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Политика
Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной
Здоровье
Причины сухости во рту и постоянной жажды
Врачи поделились причинами сухости в ротовой полости и постоянной жажды.
Гаджеты
Новая атака Plundervolt представляет угрозу для процессоров Intel
Сводная группа исследователей из Университета Бирмингема (Великобритания), Левенского университета (Бельгия) и Грацского технического университета (Австрия) раскрыла данные об атаке Plundervolt (CVE-2019-11157), которая представляет угрозу для процессоров Intel и влияет на целостность данных в анклавах Intel SGX.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.