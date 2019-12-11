Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиАнчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»

Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter. Как отмечается в сообщении, клуб решил прекратить сотрудничество с главным тренером.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Анчелотти не собирается уходить в отставку

Евро-футбол.рувчера в 15:22

Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи»

Soccer.ruвчера в 18:35

Источник: «Арсенал» намерен пригласить Анчелотти

Спорт-Экспресс01:57

Фрэнк Лэмпард: «Анчелотти способен найти работу в любом топ-клубе»

Матч ТВ01:17

Фрэнк Лэмпард: «Анчелотти способен найти работу в любом топ-клубе»

Sportbox.RU01:17

Лэмпард: Анчелотти сможет найти работу в любом клубе топ-уровня

Чемпионат01:33

Петр Зелиньски: Команда всегда за Анчелотти, но мы ничего не решаем

Советский спорт01:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Российская газета 02:04
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Происшествия

Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы

Lenta.ru 01:48
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru вчера в 14:28
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Футбол

Почему «Зенит» вылетел из еврокубков

Петербургский "Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и занял последнее место в группе, не сумев обеспечить себе еврокубковую весну.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана

РБК вчера в 08:38
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой

Певица Азиза захотела устроить концерт памяти Началовой. У нее как раз был хит, который можно было бы презентовать на таком мероприятии.
Вести Подмосковья вчера в 10:53
Футбол

Совет директоров «Спартака» решил, что состав команды укомплектован

10 декабря состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором обсуждались итоги первой части сезона.
Metaratings вчера в 14:27
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» в газовом споре

Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости вчера в 10:41
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Политика

Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Известия 00:26
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 09 декабря в 07:49
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Интерфакс вчера в 04:16
Гаджеты

Портал The Verge составил топ-100 гаджетов, определивших десятилетие

Портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие.
Телеканал 360° вчера в 17:32
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 09 декабря в 14:14
Происшествия

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

РИА Новости 00:37
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
Экономика

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз сделали эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
ФедералПресс вчера в 22:46
Технологии

В России будет организовано производство 5G-оборудования

Фотографии Reuters Речь идёт о разработке и организации российского производства оборудования для мобильных сетей пятого поколения.
3DNews 01:37
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей

Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Слово и Дело вчера в 22:04
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM 01:41
Космос

Уточнены размеры потенциально опасного для Земли астероида

Первоначально размер астероида оценивался как около 990 метров. В этот раз он пролетел на расстоянии 0,41 а.е. от Земли.
Популярная механика 09 декабря в 02:49
Космос

Отечественной космонавтике исполняется 60 лет

Ровно 60 лет назад, 10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 "О развитии исследований по космическому пространству".
Российская газета вчера в 00:30
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru вчера в 19:21
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное