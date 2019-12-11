с чего всё началось

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев. Напомним, что итальянский специалист возглавил "Наполи" 23 мая 2018 года.

Автоспорт Росс Браун: Командам стоило выбрать шины 2020 года Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун считает, что командам всё же стоило перейти на новую резину и не критиковать Pirelli.

Политика Песков счел неуместным говорить о победителях на «нормандском» саммите Песков пояснил, что лидеры России, Украины, Германии и Франции преследовали одну цель — возобновить работу «нормандской четверки» после длительного перерыва, а также усилить процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.

Футбол Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.

Политика Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о деле Голунова Отвечая на вопрос, почему Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека не ответил на вопрос о деле Голунова, Песков сказал, что российский президент опустил эту тему, так как было задано много вопросов одновременно.

Политика Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Wizz Air подала заявку на полеты из Пулково по «открытому небу» Венгерский лоукостер Wizz Air направил в Минтранс официальную заявку на полеты из петербургского аэропорта Пулково в рамках режима открытого неба и стал таким образом первой зарубежной авиакомпанией, предпринявшей конкретные шаги в этом направлении.

Политика Лавров прокомментировал встречу с Трампом Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Происшествия В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора» «Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Общество В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.

Общество Блогер Мэддисон стал членом ЛДПР Накануне в Госдуме прошел круглый стол партии ЛДПР, посвященный игровой индустрии в России. Одним из участников мероприятия стал Мэддисон.