Лига чемпионов
Газета.Ru«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев. Напомним, что итальянский специалист возглавил "Наполи" 23 мая 2018 года.
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с чего всё началось
Об этом сообщила пресс-служба «Наполи» после вчерашнего разгрома неаполитанцами на своем поле бельгийской команды «Генк» со счетом 4:0, что обеспечило ей выход со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов.Коммерсантъ02:28
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