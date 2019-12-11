Лига чемпионов
Sportbox.RU«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера
«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера. Отметим, что отставка произошла после победы «Наполи» над «Генком» (4:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Политика
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Экономика
Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России не отмечается закредитованность ипотечных заемщиков, на рынке "золотое время" для ипотеки.
Футбол
«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» одержала победу над миланским «Интером».
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ
Матч, проходивший на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге, завершился со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля».
Финансы
Ситуация в экономике РФ в 2020 году будет улучшаться — Bank of America
Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
Общество
Юрий Лужков скончался после операции на сердце
Армия и оружие
США запретили полеты 175 саудовским студентам, изучающим авиацию
Власти США запретили совершать полеты 175 студентам из Саудовской Аравии, изучающим в стране авиацию.
Армия и оружие
США создает армию нового поколения
Одно из последних исследований Министерства обороны США показало, что к 2050 году может появиться целый ряд новых технологий, которые позволят превратить обычного солдата в кибернетически улучшенного бойца.
Футбол
Аршавин: при системе «осень-весна» результаты в еврокубках ухудшились
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
Гаджеты
Samsung запускает trade-in на носимые устройства
Южнокорейский производитель Samsung Electronics объявил о старте проекта trade-in на "умные" аксессуары, в ходе которого, при возвращении бывших в использовании носимых гаджетов, среди которых также числятся фитнес-браслеты и механические часы, владелец сможет приобрести новые модели смарт-часов, получив выгоду до 19,5 тысяч рублей.
Политика
Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух стран.
Политика
Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Гаджеты
Рассекречен способ загрузки бесплатных обновлений для Windows 7
Специалисты, которые оказывают техническую поддержку на My Digital Life, нашли способ загружать обновления безопасности для Windows 7. Устанавливать патчи можно совершенно бесплатно, несмотря на ограничения со стороны Microsoft.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Здоровье
Водителям напомнили, где в РФ лучше не заправляться
Помимо ранее перечисленных регионов не лучшим образом обстоят дела с качеством горючего в Курганской, Новосибирской, Томской и Свердловской областях, в Крыму, Севастополе, Дагестане, Чечне, Алтайском крае, республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Еврейской автономной области, в Хабаровском крае и на Сахалине.
Общество
Названы самые комфортные и доступные для жизни города России
В ноябре сообщалось, что Казань стала лучшим российским городом по качеству жизни, согласно исследованию Финансового университета при правительстве России.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Кино
Стали известны номинанты на «Золотой глобус»
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Культура
Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому
Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.