Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RU«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера

«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера. Отметим, что отставка произошла после победы «Наполи» над «Генком» (4:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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«Наполи» уволил Анчелотти. Это случилось после разгромной победы над «Генком»

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«Наполи» объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера

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Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Один из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший высшие дивизионы чемпионата Италии, Англии, Франции и Германии.
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