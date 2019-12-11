Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газета«Наполи» уволил Карло Анчелотти с должности главного тренера

Руководство футбольного клуба "Наполи" отправило в отставку главного тренера Карло Анчелотти, сообщается на официальном сайте итальянской команды.
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 пресс-служба «Наполи» после вчерашнего разгрома неаполитанцами на своем поле бельгийской команды «Генк» со счетом 4:0, что обеспечило ей выход со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов.
Коммерсантъ02:28

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«Наполи» уволил Анчелотти. Это случилось после разгромной победы над «Генком»

Спорт-Экспрессвчера в 17:49

«Наполи» уволил Анчелотти

Sports.ruвчера в 18:06

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«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера

Sportbox.RUвчера в 17:53

«Наполи» объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера

Чемпионатвчера в 18:03

Петр Зелиньски: Команда всегда за Анчелотти, но мы ничего не решаем

Советский спорт01:25
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Нужно создать сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала.
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В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
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Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»

Газета.Ru 07:53
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Матвиенко о решении WADA: Россия может проводить свою Олимпиаду

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В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
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«Зенит» начал решающий матч Лиги чемпионов против «Бенфики»

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Кроссовер Skoda Karoq представили в России

В Санкт-Петербурге состоялась официальная презентация нового компактного кроссовера Skoda Karoq для России.
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Глава «Нафтогаза» признал наличие у России «козырей» в газовом споре

Алексей Коболев указал, что переговоры в Париже еще не показатель результата Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признал наличие у России "козырей" в газовом споре.
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Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
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Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его полицейских

Специальный корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов подал заявление в ФСБ, в котором сообщил, что при задержании его избили сотрудники полиции.
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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Депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу в результате драки в Верховной раде после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики, сообщила в среду глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.
РИА Новости 08:06
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
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Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешных испытаниях новой системы ПВО

РИА Новости 06:04
Политика

Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

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Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 11:06
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«Краснодар» не смог вылететь в Испанию из-за тумана

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Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

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Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

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Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
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Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11

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