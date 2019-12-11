Лига чемпионов
Российская газета«Наполи» уволил Карло Анчелотти с должности главного тренера
Руководство футбольного клуба "Наполи" отправило в отставку главного тренера Карло Анчелотти, сообщается на официальном сайте итальянской команды.
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Об этом сообщила пресс-служба «Наполи» после вчерашнего разгрома неаполитанцами на своем поле бельгийской команды «Генк» со счетом 4:0, что обеспечило ей выход со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов.Коммерсантъ02:28
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«Наполи» уволил Анчелотти. Это случилось после разгромной победы над «Генком»
Спорт-Экспрессвчера в 17:49
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