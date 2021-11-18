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На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, сколько россиян затронет повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, о которых сегодня сообщил Владимир Путин.
РИА Новости
Около 30 млрд рублей выделят из федерального бюджета на увеличение прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году.
RT на русском
Как отметил Котяков, в соответствии с решением президента страны Владимира Путина, прожиточный минимум в 2022 в России составит в среднем 12 654 рублей.
Deita.ru
МРОТ и размер прожиточного минимума увеличиваются в связи с ростом инфляции.
Интерфакс

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