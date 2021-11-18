ИнтерфаксНа повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублейВице-премьер Татьяна Голикова сообщила, сколько россиян затронет повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, о которых сегодня сообщил Владимир Путин.РИА НовостиОколо 30 млрд рублей выделят из федерального бюджета на увеличение прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году.RT на русскомКак отметил Котяков, в соответствии с решением президента страны Владимира Путина, прожиточный минимум в 2022 в России составит в среднем 12 654 рублей.Deita.ruМРОТ и размер прожиточного минимума увеличиваются в связи с ростом инфляции.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналНТВТК ЗвездаDaily MoscowИзвестияНевские НовостиЗакC.РуКурьер. Среда. БердскТелеканал 360°Deita.ruВести-ТомскАлтапрессRT на русскомВечерняя МоскваНИА СамараBanknn.ruРабочий путь (г. Смоленск)Газета.RuИзвестияPchela.NewsРоссийская газетаVSE42.RUПодробнее о событииВице-премьер Голикова: повышение МРОТ в 2022 году коснется трех миллионов россиянРИА Новости18 ноября в 15:17На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублейИнтерфакс18 ноября в 14:49Самое цитируемоеНа повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублейРоссийская газетавчера в 23:16На повышение МРОТа и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублейИзвестиявчера в 01:19Вице-премьер Голикова: индексация прожиточного минимума затронет 16 миллионов россиянLenta.ruвчера в 19:53В соцсетях пожалели власти, повысившие пособия и пенсии в РФ. «Жалко денег, плачут»URA.Ru01:33Глава Минтруда: на повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено 30 миллиардов рублейПРАЙМ18 ноября в 14:42Показать ещёОценить61Поделиться