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На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублей

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, сколько россиян затронет повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, о которых сегодня сообщил Владимир Путин.
РИА Новости
Около 30 млрд рублей выделят из федерального бюджета на увеличение прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году.
RT на русском
"Соответственно для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рублей, для пенсионеров - 10 882 рублей, детей - 12 274 рублей", - уточнил министр.
Интерфакс
МРОТ и размер прожиточного минимума увеличиваются в связи с ростом инфляции.
Интерфакс

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На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублей
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