Финансы
REGNUMНаправление движения рубля зависит от Минфина РФ
Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.
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Происшествия
Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова
В момент убийства на историка Олега Соколова могла повлиять луна, которая в то время находилась в активной фазе.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку нашли живой
Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства Интерфакс Маргариту Игнатову, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
Общество
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Авто
Как правильно прогревать двигатель машины зимой, рассказали эксперты
Специалисты советуют прогревать двигатель по крайней мере до тех пор, пока обороты не упадут с повышенных (прогревочных) до холостых.
Политика
Столтенберг обсудит с Макроном его заявление о «смерти мозга» НАТО
Генеральные секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном его заявление о «смерти мозга» Североатлантического альянса.
Политика
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации
Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы
Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Политика
В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от российского газа
Первый зампред парламентского комитета по энергетике Игорь Ананских рассказал о последствиях отказа Киева от прямых закупок российского газа.
Политика
В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»
Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Максим Виторган поблагодарил Ксению Собчак за сына
На днях Виторган поздравил своего трехлетнего сына с Днем рождения и поблагодарил Собчак за рождение Платона.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Авто
Бум электрокаров может уничтожить целую отрасль
Отрасль смазочных материалов, общемировой объем рынка которых составляет более 146 млрд долларов, может исчезнуть из-за роста производства электромобилей.
Политика
Песков анонсировал принятие документа на «нормандском саммите»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече глав стран "нормандского формата" примут документ.
Политика
Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Армия и оружие
Американские эксперты оценили российский ответ на американский B-52H
Американские эксперты недавно взялись дать оценку потенциальному российскому ответу на американский бомбардировщик B-52H.
Путешествия
Парламент Турции принял в первом чтении законопроект о налоге на проживание в отелях
Ранее в Турции по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет.
Экономика
«Мечел» подтвердил консолидацию 51% долга у ВТБ
Переуступка от Сбербанка в пользу ВТБ прав на получение выплат по кредитам в рублях и долларах США, выданным «дочкам» «Мечела», на общую сумму 49 млрд руб. увеличило долю ВТБ в кредитном портфель «Мечела» до 51%.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Политика
В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине
Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей.
Авто
В России стал расти спрос на автозапчасти
В 2019 году спрос на автозапчасти в России в 2019 году вырос на 20%.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
Футбол
У Месси и Кавани случилась перепалка. Их разнял Суарес
У форварда сборной Уругвая Эдинсона Кавани произошла перепалка с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча.