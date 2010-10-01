Финансы

REGNUMREGNUMНаправление движения рубля зависит от Минфина РФ

Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.
Читать в источнике
Комментировать
Происшествия

Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова

В момент убийства на историка Олега Соколова могла повлиять луна, которая в то время находилась в активной фазе.
Известия 05:52
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку нашли живой

Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства Интерфакс Маргариту Игнатову, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
РИА Новости 05:03
Общество

Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
ТАСС 05:33
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Авто

Как правильно прогревать двигатель машины зимой, рассказали эксперты

Специалисты советуют прогревать двигатель по крайней мере до тех пор, пока обороты не упадут с повышенных (прогревочных) до холостых.
Волгоградская правда 15 ноября в 22:16
Политика

Столтенберг обсудит с Макроном его заявление о «смерти мозга» НАТО

Генеральные секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном его заявление о «смерти мозга» Североатлантического альянса.
Парламентская газета 06:15
Политика

ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации

Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
BFM.ru 06:04
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы

Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Piter.tv 04:06
Политика

В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от российского газа

Первый зампред парламентского комитета по энергетике Игорь Ананских рассказал о последствиях отказа Киева от прямых закупок российского газа.
Москва 24 07:26
Политика

В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»

Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru вчера в 05:55
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:01
Происшествия

Мосгорсуд отклонил жалобу получившего перелом ноги дизайнера

РБК 07:37
Шоу-бизнес

Максим Виторган поблагодарил Ксению Собчак за сына

На днях Виторган поздравил своего трехлетнего сына с Днем рождения и поблагодарил Собчак за рождение Платона.
Слово и Дело 02:32
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Авто

Бум электрокаров может уничтожить целую отрасль

Отрасль смазочных материалов, общемировой объем рынка которых составляет более 146 млрд долларов, может исчезнуть из-за роста производства электромобилей.
Автоновости дня вчера в 23:08
Политика

Песков анонсировал принятие документа на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече глав стран "нормандского формата" примут документ.
Московский Комсомолец 07:07
Политика

Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Газета.Ru 07:00
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском вчера в 09:21
Армия и оружие

Американские эксперты оценили российский ответ на американский B-52H

Американские эксперты недавно взялись дать оценку потенциальному российскому ответу на американский бомбардировщик B-52H.
Дни24 04:29
Путешествия

Парламент Турции принял в первом чтении законопроект о налоге на проживание в отелях

Ранее в Турции по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет.
Интерфакс 03:44
Экономика

«Мечел» подтвердил консолидацию 51% долга у ВТБ

Переуступка от Сбербанка в пользу ВТБ прав на получение выплат по кредитам в рублях и долларах США, выданным «дочкам» «Мечела», на общую сумму 49 млрд руб. увеличило долю ВТБ в кредитном портфель «Мечела» до 51%.
РБК 07:39
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
Политика

В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине

Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей.
Комсомольская правда вчера в 05:19
Авто

В России стал расти спрос на автозапчасти

В 2019 году спрос на автозапчасти в России в 2019 году вырос на 20%.
МонаВиста 05:23
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива

Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
SpeedMe 16 ноября в 18:20
Футбол

У Месси и Кавани случилась перепалка. Их разнял Суарес

У форварда сборной Уругвая Эдинсона Кавани произошла перепалка с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча.
Sports.ru 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
ЮАР
Государство
Государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке - с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото. ЮАР является одной из самых национально разнообразных стран Африки и имеет наибольшую долю белого, азиатского и смешанного населения на континенте.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное