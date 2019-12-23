Происшествия
Газета.RuНаправлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии
В конечном итоге дозорные задержали россиян и нашли у них нашли смартфоны с проложенным маршрутом до Польши, ножи, фонарь, паспорта и деньги. По словам задержанных, они направлялись во Францию "за лучшей жизнью", а не смогли это сделать законно из-за отсутствия шенгенских виз.
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с чего всё началось
Белорусские пограничники дважды за прошлую неделю задержали россиян, которые пытались незаконно пересечь западную границу страны, сообщается на сайте Госпогранкомитета.Коммерсантъ08:08
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В Белоруссии задержаны россияне, направлявшиеся в Европу за «лучшей жизнью»
Московский Комсомолец07:48
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
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