с чего всё началось

В конечном итоге дозорные задержали россиян и нашли у них нашли смартфоны с проложенным маршрутом до Польши, ножи, фонарь, паспорта и деньги. По словам задержанных, они направлялись во Францию "за лучшей жизнью", а не смогли это сделать законно из-за отсутствия шенгенских виз.

Экономика Назван российский бизнесмен года Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса.

Общество Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету» «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

Происшествия Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.

Шоу-бизнес Блогер Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности Видеоблогер и актриса Марьяна Ро подтвердила слухи о том, что скоро станет мамой. В своём Instagram она выложила фото округлившегося живота.

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Политика В Германии ожидают летом завершения укладки «Северного потока-2» Ранее завершение проекта ожидалось в конце 2019 г. Он отметил, что санкции допускались, но стали неожиданностью, потому что уже были достигнуты договоренности о сохранении транзита через Украину даже после запуска "Северного потока-2".

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