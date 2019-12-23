Происшествия

Газета.RuГазета.RuНаправлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии

В конечном итоге дозорные задержали россиян и нашли у них нашли смартфоны с проложенным маршрутом до Польши, ножи, фонарь, паспорта и деньги. По словам задержанных, они направлялись во Францию "за лучшей жизнью", а не смогли это сделать законно из-за отсутствия шенгенских виз.
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с чего всё началось
Белорусские пограничники дважды за прошлую неделю задержали россиян, которые пытались незаконно пересечь западную границу страны, сообщается на сайте
 Госпогранкомитета.
Коммерсантъ08:08

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На границе Беларуси применили оружие при задержании россиян, направлявшихся «за лучшей жизнью» во Францию

Комсомольская правда08:00

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РБК09:51

Белорусские пограничники задержали россиян, направлявшихся в ЕС «за лучшей жизнью»

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В Белоруссии задержали бежавших в ЕС «за лучшей жизнью» россиян

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На польско-белорусской границе пограничники со стрельбой задерживали нарушителей

КП - Беларусь08:20
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