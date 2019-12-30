Популярная исполнительница Наргиз Закирова ответила на обвинения в ненависти к РФ в своем Инстаграм. Она заявила, что слова о том, что она ненавидит Россию и называет россиян «рожами», были приписаны ей ошибочно, передает «Федеральное агентство новостей».

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

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