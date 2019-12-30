Шоу-бизнес
Infox.ruНаргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Популярная исполнительница Наргиз Закирова ответила на обвинения в ненависти к РФ в своем Инстаграм. Она заявила, что слова о том, что она ненавидит Россию и называет россиян «рожами», были приписаны ей ошибочно, передает «Федеральное агентство новостей».
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
«Заказчик доволен, я – враг народа»: Наргиз оправдалась за слова о ненависти к России
Телепрограммавчера в 02:33
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Политика
В Совфеде оценили соглашение России и Украины по транзиту газа
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил подписание Москвой и Киевом соглашения, которое позволит продолжить транзит газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Культура
Пригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Здоровье
Члену Палаты представителей США диагностировали рак поджелудочной железы
Американский политический и государственный деятель Джон Льюис рассказал, что врачи поставили ему диагноз «рак поджелудочной железы четвёртой стадии».
Кино
О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ
Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Кино
1 января 2020 года в прокат выйдет «Вторжение» Фёдора Бондарчука
«Вторжение» – первый фильм, который покажут россиянам в новом году. Создатели уверяют, картина будет интересна всем.
Армия и оружие
Истребитель МиГ-35 оснастят новой кабиной
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст экспортный вариант истребителя МиГ-35, который получит новую кабину.
Гаджеты
В линейке Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra
Базовой моделью станет Samsung Galaxy S20, экран которой будет иметь диагональ 6,2 дюйма.
Общество
В России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
Общество
Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством
Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Политика
Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом
Музыка
Группа «Стекловата» сняла ремейк на песню «Новый год»
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Новосибирске
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Гаджеты
Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Происшествия
На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Экономика
Ожидания-2020 в российской экономике: нефть, газ, ФНБ и большая приватизация
Российскую экономику в новом году ждут большие перемены, которые, возможно, будут не слишком очевидны для граждан, но будут иметь важные последствия для страны в целом.
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.