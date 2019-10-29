Шоу-бизнес
Газета.RuЗрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
По словам очевидцев, Наргиз вышла на сцену с бутылкой крепкого алкоголя и стала жаловаться на проблемы, предупредив, что многие зрители уйдут из зала.
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с чего всё началось
Однако, судя по видео, певица со сцены благодарит зрителей за то, что они пришли на концерт, даже не зная, что она будет исполнять, а также предлагает людям с балконов спуститься в партер и "устроить кураж".Вести.Ru11:17
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