Общество

РБКРБКНарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья

Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой». Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в интервью RT. Брюн отметил, что опасно принимать новый алкоголь, пока организм не переработал старый.
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Евгений Брюн
Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель.
— Евгений Брюн, психиатрРИА Новости вчера в 17:00
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