Общество

РБКРБКНарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья

Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой». Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в интервью RT. Брюн отметил, что опасно принимать новый алкоголь, пока организм не переработал старый.
Читать в источнике
Комментировать95
с чего всё началось

Нарколог — о новогоднем опьянении, похмелье и правильной закуске

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в преддверии новогодних праздников рассказал RT, почему с утра нельзя опохмеляться, из-за чего далеко не у всех бывает похмелье и существует ли «безопасная» доза алкоголя.
RT на русскомвчера в 06:00

Подробнее о событии

Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при похмелье

REGNUM02:23

Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья

РБКвчера в 22:06

Нарколог рассказал, как быстро вылечить похмелье после Нового года

Москва 2430.12.19 в 23:57

Нарколог предупредил о смертельно опасном средстве против похмелья

Вечерняя Москвавчера в 18:37

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

РИА Новостивчера в 17:00

Нарколог — о новогоднем опьянении, похмелье и правильной закуске

RT на русскомвчера в 06:00

Нарколог Минздрава предупредил о смертельно опасном средстве от похмелья

URA.Ruвчера в 23:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие

REGNUM 02:48
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Ирина Шейк в дерзком бикини отметила Новый год на яхте

Приятели отметили Новый год по российскому времени, шумно откупорив бутылочку шампанского.
Телепрограмма вчера в 09:14
Происшествия

При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек

В подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса, пострадали шесть человек. Авария произошла на Путилковском шоссе, уточняет ТАСС.
BFM.ru 03:10
Общество

Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона

Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.
РИА Новости 02:18
Авто

Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Представители немецкой компании BMW рассказали о новинках, которые будут представлены в России в следующем году.
Goroday.ru 31.12.19 в 13:26
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Политика

Новым временно поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квит

«Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США», — говорится в сообщении посольства США на официальной странице американского дипломатичексого представительства в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:17
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Lenta.ru 03:01
Политика

Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем

РИА Новости 02:17
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Общество

Принц Уильям учредил премию за решение вопросов по экологии

iReactor 02:23
Кино

Фильм «Вторжение» Бондарчука вышел в российский прокат

В кинотеатрах появился сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука под названием «Вторжение».
NewInform вчера в 12:23
Политика

На Украине заявили о желании слезть с российской «газовой иглы»

Ранее, как писал NEWS.ru, министр энергетики Украины Алексей Оржель связал возобновление закупок российского газа с долгом «Газпрома».
News.ru 03:13
Хоккей

Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»

Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
РИА Новости вчера в 17:09
Финансы

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
РИА Новости 02:47
Гаджеты

Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
UfacityNews.ru вчера в 16:01
Политика

Беспорядки у посольства США в Багдаде попали на видео

News.ru вчера в 08:15
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Здоровье

В Приамурье усилили санитарный контроль из-за пневмонии в Китае

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает об усилении санитарно-карантинного контроля на границе из-за случаев внебольничной пневмонии в Китае.
РИА Новости 02:30
Музыка

В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн

Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Рифей-Пермь вчера в 14:05
Гаджеты

Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K

В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Игромания.ру 02:19
Общество

На Украине повысится размер минимальной зарплаты

С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (около 200 долларов), сообщает riafan.ru.
Солидарность 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное