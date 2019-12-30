Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в преддверии новогодних праздников рассказал RT, почему с утра нельзя опохмеляться, из-за чего далеко не у всех бывает похмелье и существует ли «безопасная» доза алкоголя.

с чего всё началось

Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой». Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в интервью RT. Брюн отметил, что опасно принимать новый алкоголь, пока организм не переработал старый.

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