Общество
РБКНарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья
Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой». Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в интервью RT. Брюн отметил, что опасно принимать новый алкоголь, пока организм не переработал старый.
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с чего всё началось
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в преддверии новогодних праздников рассказал RT, почему с утра нельзя опохмеляться, из-за чего далеко не у всех бывает похмелье и существует ли «безопасная» доза алкоголя.RT на русскомвчера в 06:00
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Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
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Авто
Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
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Политика
Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Кино
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На Украине заявили о желании слезть с российской «газовой иглы»
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Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»
Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
Финансы
Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
Происшествия
Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
Гаджеты
Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
Политика
Беспорядки у посольства США в Багдаде попали на видео
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Здоровье
В Приамурье усилили санитарный контроль из-за пневмонии в Китае
Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает об усилении санитарно-карантинного контроля на границе из-за случаев внебольничной пневмонии в Китае.
Музыка
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Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Общество
На Украине повысится размер минимальной зарплаты
С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (около 200 долларов), сообщает riafan.ru.