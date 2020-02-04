Общество
Pravda.RuНарколог: бокал вина за ужином может привести к алкоголизму
Опасность связана с тем, что у человека может возникнуть привыкание к алкоголю. Врач подчеркнул, что маркер для каждого индивидуален. Главное же воздействие, которое алкоголь оказывает на организм, — токсическое.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Если вы выпиваете по бокалу вина каждый день, то официально не попадаете под определение "алкоголик". Но к этой категории вас отнесут, если у вас появляется "неукротимое желание выпить этот бокал вина и отсутствуют тормоза", отметил Евгений Брюн.Радио Sputnikвчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика
Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Политика
Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
Политика
Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором
Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РБК источник, близкий к Акимову.
Экономика
Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом
Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Армия и оружие
На орбите развернулась борьба спутников-шпионов РФ и США
Запущенный в ноябре 2019 года, «Космос 2542» находился на той же орбите, что и спутник, управляемый Национальным управлением военно-космической разведки, который называется «USA 245», находящийся в космосе с 2013 года.
Общество
В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову
Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник издание "Думская".
Хоккей
Турнирные расклады Запада. Если бы плей-офф КХЛ начинался сейчас
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подходит к концу.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Кино
Уже отснятый седьмой сезон «Сватов» отправится на полку
Корреспондент «КП» побывал в деревне Дуличи, на месте съемок седьмого сезона сериала «Сваты», которые только что возобновили после двухгодичного перерыва, и пообщался с хозяевами дома, который на время станет жилищем семьи Будько.
Шоу-бизнес
Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну
Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну, после того как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться
Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Общество
Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн
Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Здоровье
ВОЗ считает вспышку коронавируса эпидемией с многочисленными очагами
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку коронавируса 2019-nCoV не как пандемию, а как эпидемию с многочисленными очагами.
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
Политика
Владимир Путин прилетел в Череповец
Сегодня же Владимир Путин посетит череповецкий Центр боевых искусств и, возможно, «школу будущего» — центр образования имени И.А. Милютина в Зашекснинском районе.
Политика
Назвавший избирателей «терпилами» кировский депутат вышел из ЕР
Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов, назвавший избирателей "терпилами", добровольно вышел из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
Общество
В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Общество
5 рублей в день выделили на школьное питание власти Омска
Приказ, подписанный рукой первого заместителя министра образования Омской области Инны Илецкой, гласит, что из областного бюджета школьникам Омска на горячее питание будет выделено по 5 рублей в день.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе
Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
Гаджеты
В России начнут производить защищенные корпоративные смартфоны
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Ростеха» и MIG, в Калуге планируется ежегодно выпускать более 10 000 устройств, а уже до конца текущего года будет произведено 2 000 гаджетов.