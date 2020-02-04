Если вы выпиваете по бокалу вина каждый день, то официально не попадаете под определение "алкоголик". Но к этой категории вас отнесут, если у вас появляется "неукротимое желание выпить этот бокал вина и отсутствуют тормоза", отметил Евгений Брюн.

с чего всё началось

Опасность связана с тем, что у человека может возникнуть привыкание к алкоголю. Врач подчеркнул, что маркер для каждого индивидуален. Главное же воздействие, которое алкоголь оказывает на организм, — токсическое.

Нарколог: бокал вина за ужином может привести к алкоголизму

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