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ИзвестияНарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
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Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах. У него получается неудачная импровизация, так скажем. Сказать, насколько изменено состояние Дмитрия, сложно. Но какая-то странная импровизация.
— Алексей Казанцев, российский пловецРидус 11:13
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