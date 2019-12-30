Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в преддверии новогодних праздников рассказал RT, почему с утра нельзя опохмеляться, из-за чего далеко не у всех бывает похмелье и существует ли «безопасная» доза алкоголя.

с чего всё началось

Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель. По его словам, привести организм в порядок после употребления большого количества спиртного помогут кефир, крепкие бульоны, а также капустный рассол.

Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем

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