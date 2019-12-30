Общество

ИзвестияИзвестияНарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем

Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель. По его словам, привести организм в порядок после употребления большого количества спиртного помогут кефир, крепкие бульоны, а также капустный рассол.
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с чего всё началось

Нарколог — о новогоднем опьянении, похмелье и правильной закуске

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в преддверии новогодних праздников рассказал RT, почему с утра нельзя опохмеляться, из-за чего далеко не у всех бывает похмелье и существует ли «безопасная» доза алкоголя.
RT на русскомвчера в 06:00

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Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при похмелье

REGNUM02:23

Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья

РБКвчера в 22:06

Нарколог — о новогоднем опьянении, похмелье и правильной закуске

RT на русскомвчера в 06:00

Нарколог предупредил о смертельно опасном средстве против похмелья

Вечерняя Москвавчера в 18:37

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

РИА Новостивчера в 17:00

Нарколог Минздрава предупредил о смертельно опасном средстве от похмелья

URA.Ruвчера в 23:04

Нарколог рассказал, как быстро вылечить похмелье после Нового года

Москва 2430.12.19 в 23:57
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган пугает Ливию отправкой восьми тысяч боевиков из Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган пообещал главарю террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу не менее восьми тысяч боевиков, которых он планирует перебросить из Сирии, передает AlArabia.
Народные новости вчера в 10:09
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
РБК вчера в 21:17
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 31.12.19 в 07:18
Политика

Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

Известия 03:44
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Шоу-бизнес

У актера Евгения Пронина родился сын в Новый год

39-летний киноактер рассказал фанатам о рождении сына в Новый год.
Дни24 03:06
Экономика

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
News.ru вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
ТАСС 04:00
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости 31.12.19 в 10:44
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж

Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
RT на русском 03:42
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Армия и оружие

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Общество

В России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми

С начала года в России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми.
Летидор 04:34
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Происшествия

Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Авто

Стартовали продажи китайских электрокаров Tesla Model 3

Discover24 30.12.19 в 04:09
Политика

Иран надеется на мирное урегулирование ситуации с США

Иран надеется, что США предпримут меры для мирного урегулирования напряженности между двумя странами.
ТАСС 04:09
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Футбол

Моуринью предложил переименовать VAR в VR

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о работе системы VAR и предложил переименовать ее в VR.
Советский спорт 04:46
Музыка

Определен победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Ревизор.ру 03:49
Происшествия

В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф

В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
РИА Новости 02:19
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
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