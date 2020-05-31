Общество

RT на русскомRT на русскомНарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
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с чего всё началось

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять.
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Нарколог раскрыл основную причину зависимости от курения

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Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

RT на русском00:00
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Общество

Прирост новых случаев коронавируса обеспечили Волгоград и Урюпинск

Прирост новых случаев коронавируса на минувшие сутки обеспечили Волгоград и Урюпинский район —оперативный штаб региона сообщил информацию о географии распространения заболевания на 29 мая.
РИАЦ 29 мая в 08:50
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Общество

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать социальную дистанцию в самолетах

Как сказала Попова, социальная дистанция, которая соблюдалась при входе в самолет, должна соблюдаться и при нахождении в самолете.
Российская газета 07:42
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Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч

В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
Политика

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск ответил на слова Дмитрия Рогозина о том, что Соединенные Штаты должны доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.
РИА Новости 07:21
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Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Здоровье

Эксперты опровергли главные мифы о воде

Вокруг воды ходит огромное количество мифов.
Народные новости 07:36
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Политика

Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
3
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
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Политика

Песков отказался от рукопожатий при встречах

Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 406 тысяч человек, 4693 пациента умерли, более 171 тысячи вылечились.
РИА Новости 08:25
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru вчера в 00:25
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru 29 мая в 15:22
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Космос

В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году

Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу.
Известия 05:48
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Происшествия

В Казани спасатели более 10 часов уговаривают парня слезть с дерева

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Футбол

Месси считает, что мир не будет прежним после пандемии коронавируса

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о том, что будет после окончания пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 07:59
Футбол

Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита», а ныне спортивный менеджер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев объявил, что покидает клуб после 25 лет работы.
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Максим Шалунов: «Надо попробовать сыграть за океаном, воплотить мечту в реальность»

Нападающий Максим Шалунов рассказал о том, почему решил не оставаться в ЦСКА. Игрок не теряет надежд продолжить свою карьеру в Америке.
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Общество

Пригожин обвинил Шнурова в разжигании революции

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в разжигании революции.
Lenta.ru 08:14
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Политика

ISNA: Иран намерен передать самописцы украинского Boeing другой стране

Власти Ирана намерены отправить чёрные ящики сбитого украинского Boeing не на Украину, а в другую страну, пишет агентство ISNA.
RT на русском 09:06
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Общество

Десять миллионов семей получат выплату на детей 1 июня

Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.
Парламентская газета 29 мая в 10:31
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Футбол

Икарди подписал четырехлетний контракт с ПСЖ

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«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
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Транспорт

Вестибюли пяти станций метро вновь откроют с 1 июня в Москве

В Москве с 1 июня возобновится работа ранее закрытых вестибюлей пяти станций метро, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
Москва 24 06:55
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Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, к.м.н., доцент, директор института Наркологического здоровья нации, член Общественной палаты Российской Федерации трёх созывов.
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