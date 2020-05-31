Общество
RT на русскомНарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
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с чего всё началось
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять.RT на русском00:00
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Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:16
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Наука
Японские физики разработали новую периодическую таблицу элементов
Ничего не стоит на месте, даже основы точных наук. Японские физики создали новую таблицу элементов.
ToDay News Ufa 04:29
Космос
Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник вчера в 15:41
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 64 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:05
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 вчера в 13:46
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова хочет создать семью с девушкой
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что хочет жениться на девушке.
Вечерняя Москва вчера в 17:52
Общество
Во Владимирской области число носителей коронавируса достигло 2617
Владимир, 30 мая 2020, 12:36 — REGNUM Во Владимирской области на 30 мая зарегистрировано 2617 случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
Путешествия
В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов
В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56
Наука
Ученые назвали легкий способ поиска вещей в беспорядке
В результате исследования выяснилось, что участники использовали логическую цепочку - тяжелые предметы могут находиться ниже легких.
NewInform 02:56
Общество
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами
Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром.
РБК 04:18
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Политика
В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке
Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
Общество
Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе
"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК вчера в 10:08
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 265 человек
На 31 мая на территории Свердловской области у 5 449 подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:40
Единоборства
Бернс победил Вудли на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе
Бразильский боец Гилберт Бенс одержал победу в бою полусредней весовой категории с американцем Тайроном Вудли на турнире UFC on ESPN 9, который прошел в Лас-Вегасе в воскресенье, 31 мая.
Известия 01:01
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 29 мая в 15:33
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч
В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
На юге Перу зафиксировано мощное землетрясение
Вести.Ru 01:42
Армия и оружие
На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»
В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели.
РИА Новости вчера в 18:40
Финансы
Укрепление рубля заставило задуматься о валютной структуре портфелей
С начала года рубль потерял 13% к доллару и 12% к евро.
Ведомости вчера в 05:49
Происшествия
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
По данным ведомства, в субботу около 21.00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин.
РИА Новости 03:05
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
Общество
Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса
По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
РБК 00:51
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Forbes 29 мая в 11:24