Общество

RT на русскомRT на русскомНарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
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с чего всё началось

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять.
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Российский общественный деятель, к.м.н., доцент, директор института Наркологического здоровья нации, член Общественной палаты Российской Федерации трёх созывов.
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