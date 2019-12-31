Здоровье

ИзвестияИзвестияНарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь

Ранее немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя. Они наиболее заметны в случае употребления спиртных напитков минимум пять дней в неделю.
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с чего всё началось

Депздрав рекомендовал в новогоднюю ночь не смешивать алкогольные напитки и не повышать их градус

Организму проще, если человек, собирающийся употреблять спиртное, сделал бы выбор одного напитка и в течение всего времени празднования не менял его и не смешивал. Тогда вероятность развития осложнений разного рода - соматических и психических - уменьшается.
Агентство Москва00:20

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Нарколог научил правильно пить в Новый год

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Известия01:57

Депздрав рекомендовал в новогоднюю ночь не смешивать алкогольные напитки и не повышать их градус

Агентство Москва00:20
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Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
Lenta.ru 02:40
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

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Российская газета вчера в 12:32
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Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
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Авто

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Uznayvse.ru 28 декабря в 08:57
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Эксперт объяснил решение Allseas по «Северному потоку — 2» страхом

Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.
РИА Новости вчера в 18:48
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Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества

Новый вид мошенничества выявили в Москве.
Известия вчера в 23:53
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В Кузбассе нашли тело оставленного матерью в снегу младенца

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Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
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Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
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Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
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Группа «Стекловата» сняла ремейк на песню «Новый год»

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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

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51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

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Слово и Дело вчера в 05:37
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
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Гаджеты

Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью

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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
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Клебо отреагировал на решение конкурента сняться с «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал решение соотечественника Эмиля Иверсена сняться с «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем.
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В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
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«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
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«Питтсбург» обыграл «Оттаву» с тремя очками Малкина

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На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек

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