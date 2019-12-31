Здоровье
ИзвестияНарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь
Ранее немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя. Они наиболее заметны в случае употребления спиртных напитков минимум пять дней в неделю.
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с чего всё началось
Организму проще, если человек, собирающийся употреблять спиртное, сделал бы выбор одного напитка и в течение всего времени празднования не менял его и не смешивал. Тогда вероятность развития осложнений разного рода - соматических и психических - уменьшается.Агентство Москва00:20
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Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
Общество
В России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Авто
Kia Seltos прошел краш-тест ANCAP
Версия для рынков Австралии и Новой Зеландии прошла типовые краш-тесты в местной лаборатории ANCAP.
Шоу-бизнес
У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату
Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
Политика
Эксперт объяснил решение Allseas по «Северному потоку — 2» страхом
Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.
Общество
Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества
Новый вид мошенничества выявили в Москве.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело оставленного матерью в снегу младенца
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья
Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
Космос
Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Общество
Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством
Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
Музыка
Группа «Стекловата» сняла ремейк на песню «Новый год»
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Спорт
Клебо отреагировал на решение конкурента сняться с «Тур де Ски»
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал решение соотечественника Эмиля Иверсена сняться с «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Здоровье
Осипов в костюме Деда Мороза поздравил онкобольных детей в Чите
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Оттаву» с тремя очками Малкина
По итогам игры «Питтсбург» набрал 52 очка в 39 матчах и находится на третьем месте турнирной таблицы НХЛ.