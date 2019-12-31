Организму проще, если человек, собирающийся употреблять спиртное, сделал бы выбор одного напитка и в течение всего времени празднования не менял его и не смешивал. Тогда вероятность развития осложнений разного рода - соматических и психических - уменьшается.

с чего всё началось

Ранее немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя. Они наиболее заметны в случае употребления спиртных напитков минимум пять дней в неделю.

Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь

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