Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее.

с чего всё началось

Считается, что бокал алкогольного напитка может "раскрыть" вкус продуктов и дополнить их. С кулинарной точки зрения, возможно, это и хорошо, но с медицинской точки зрения употребление вина ежедневно, без особого "гена европейца" – вредно. Почему так, объяснил нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

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