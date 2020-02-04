Общество
РИА НовостиНарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Считается, что бокал алкогольного напитка может "раскрыть" вкус продуктов и дополнить их. С кулинарной точки зрения, возможно, это и хорошо, но с медицинской точки зрения употребление вина ежедневно, без особого "гена европейца" – вредно. Почему так, объяснил нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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с чего всё началось
Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее.Радио Sputnikвчера в 18:00
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