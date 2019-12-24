РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.

с чего всё началось

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Футбол Анчелотти: «Думаю, болельщики „Ливерпуля“ боятся меня» Новый наставник «Эвертона» Карло Анчелотти в преддверии матча с «Ливерпулем» в Кубке Англии рассказал, что недавно встретил болельщиков «красных».Я был в городе вчера и встретил болельщиков «Ливерпуля», и, я думаю, они боятся.

Финансы Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз Крупнейшие российские банки с госучастием за последние пять лет увеличили премии ключевому управленческому персоналу в три-шесть раз, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные отчетности банков.

Общество Заксобрание одобрило создание восьмого района Екатеринбурга Заксобрание одобрило создание восьмого района Екатеринбурга Академический получит свою администрацию к 2023 году.

Политика Лавров заявил, что Россия ответит на санкции США против газопроводов Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала сообщил, что Россия готова ответить США, которые объявили о санкциях в отношении проектов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».