Общество
ИнтерфаксНародная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
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с чего всё началось
РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.РЕН ТВвчера в 23:26
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Происшествия
Подросток разбился, выпав с десятого этажа в Южно-Сахалинске
Сегодня, 24 декабря, примерно в 15:50 в Южно-Сахалинске с 10-ого этажа дома №7 по проспекту Победы выпал подросток.
Общество
Семимесячный сын принца Гарри и Меган Маркл стал главным героем их рождественской открытки
2019-й выдался очень насыщенным, и принц Гарри с Меган Маркл знают это не понаслышке.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Футбол
Анчелотти: «Думаю, болельщики „Ливерпуля“ боятся меня»
Новый наставник «Эвертона» Карло Анчелотти в преддверии матча с «Ливерпулем» в Кубке Англии рассказал, что недавно встретил болельщиков «красных».Я был в городе вчера и встретил болельщиков «Ливерпуля», и, я думаю, они боятся.
Музыка
Иван Ургант высмеял «Уральских пельменей»
Общество
Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Армия и оружие
Авиация в случае войны «достанет» врага из Арктики, заявил генерал
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет
Военный истребитель Т-50 (Су-57) упал в тайге в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Происшествия
В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек
Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
Финансы
Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз
Крупнейшие российские банки с госучастием за последние пять лет увеличили премии ключевому управленческому персоналу в три-шесть раз, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные отчетности банков.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Происшествия
В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские
Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Политика
Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%
Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Общество
Заксобрание одобрило создание восьмого района Екатеринбурга
Заксобрание одобрило создание восьмого района Екатеринбурга Академический получит свою администрацию к 2023 году.
Политика
Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву
Политика
Лавров заявил, что Россия ответит на санкции США против газопроводов
Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала сообщил, что Россия готова ответить США, которые объявили о санкциях в отношении проектов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».
Футбол
ФК «Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном
Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном. Об этом 23 декабря сообщает издание Sport24.
Гаджеты
Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года
В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Здоровье
В Смоленске выявили два случая заражения свиным гриппом
Сотрудники Роспотребнадзора промониторили смоленский регион, чтобы прояснить ситуацию с заболеваемостью гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли лидера Единой лиги ВТБ «Химки» в гостевом матче Встреча, прошедшая в Подмосковье 23 декабря, завершилась со счетом 89:94.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Общество
Врач оценил опасность популярных новогодних традиций
Прокомментировал врач и традицию выпивать бокал шампанского с сожженной бумажкой с желанием.
Общество
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
Армия и оружие
В Минобороны прошла кадровая ротация
Министерство обороны произвело серьезные кадровые ротации.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Политика