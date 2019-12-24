Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНародная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
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Режиссер Галина Волчек попала в реанимацию

РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.
РЕН ТВвчера в 23:26

Подробнее о событии

Галину Волчек госпитализировали в Москве

ТАСС01:21

В «Современнике» назвали причину госпитализации Волчек

Lenta.ru00:56

СМИ сообщили о коме режиссера Галины Волчек

РБК00:43

«Впала в кому»: В «Современнике» назвали причину госпитализации Волчек

Царьград01:13

В Москве госпитализировали Галину Волчек

РИА Новости00:50

Назван предположительный диагноз Галины Волчек

Телеканал 360°01:49

Помощница о госпитализации Галины Волчек: «Она заболела»

РЕН ТВвчера в 23:39
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Происшествия

Подросток разбился, выпав с десятого этажа в Южно-Сахалинске

Сегодня, 24 декабря, примерно в 15:50 в Южно-Сахалинске с 10-ого этажа дома №7 по проспекту Победы выпал подросток.
АСТВ 01:06
Общество

Семимесячный сын принца Гарри и Меган Маркл стал главным героем их рождественской открытки

2019-й выдался очень насыщенным, и принц Гарри с Меган Маркл знают это не понаслышке.
Woman.ru 01:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Футбол

Анчелотти: «Думаю, болельщики „Ливерпуля“ боятся меня»

Новый наставник «Эвертона» Карло Анчелотти в преддверии матча с «Ливерпулем» в Кубке Англии рассказал, что недавно встретил болельщиков «красных».Я был в городе вчера и встретил болельщиков «Ливерпуля», и, я думаю, они боятся.
Soccer.ru 01:23
Музыка

Иван Ургант высмеял «Уральских пельменей»

Культуромания 00:38
Общество

Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом

РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда

РИА Новости 00:43
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Армия и оружие

Авиация в случае войны «достанет» врага из Арктики, заявил генерал

РИА Новости вчера в 03:04
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия

Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет

Военный истребитель Т-50 (Су-57) упал в тайге в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Происшествия

В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек

Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
РИА Новости 01:27
Финансы

Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз

Крупнейшие российские банки с госучастием за последние пять лет увеличили премии ключевому управленческому персоналу в три-шесть раз, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные отчетности банков.
BFM.ru вчера в 08:12
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Происшествия

В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские

Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Политика

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Интерфакс вчера в 10:20
Общество

Заксобрание одобрило создание восьмого района Екатеринбурга

Заксобрание одобрило создание восьмого района Екатеринбурга Академический получит свою администрацию к 2023 году.
Екатеринбург-ТВ 00:55
Политика

Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву

RT на русском 01:33
Политика

Лавров заявил, что Россия ответит на санкции США против газопроводов

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала сообщил, что Россия готова ответить США, которые объявили о санкциях в отношении проектов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».
Аргументы и Факты 22 декабря в 10:30
Футбол

ФК «Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном

Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном. Об этом 23 декабря сообщает издание Sport24.
Rostov.ru вчера в 14:36
Гаджеты

Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года

В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Dgl.ru 22 декабря в 16:58
Здоровье

В Смоленске выявили два случая заражения свиным гриппом

Сотрудники Роспотребнадзора промониторили смоленский регион, чтобы прояснить ситуацию с заболеваемостью гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
Readovka67.ru 00:31
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли лидера Единой лиги ВТБ «Химки» в гостевом матче Встреча, прошедшая в Подмосковье 23 декабря, завершилась со счетом 89:94.
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Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

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Общество

Врач оценил опасность популярных новогодних традиций

Прокомментировал врач и традицию выпивать бокал шампанского с сожженной бумажкой с желанием.
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Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
РБК вчера в 22:01
Армия и оружие

В Минобороны прошла кадровая ротация

Министерство обороны произвело серьезные кадровые ротации.
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Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Российская газета вчера в 06:50
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Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru 22 декабря в 19:30
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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