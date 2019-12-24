РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.

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Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.

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