Общество
ИнтерфаксНародная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
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с чего всё началось
РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.РЕН ТВвчера в 23:26
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Хоккей
Вынесенное в Давос «зелёное дерби» выиграл в овертайме «Салават Юлаев»
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Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
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Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Происшествия
Дагестанец наехал на пешехода и открыл стрельбу
Буйный водитель начал стрелять на пешехода за замечание в Красносельском районе.
Происшествия
Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
Экономика
С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии
С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии — на 6,6%. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского отделения ПФР.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Политика
Сенаторы США установили условия снятия с России санкций
Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
Общество
В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер
Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
Музыка
Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»
Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
Происшествия
В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
Происшествия
24 человека погибли при крушении автобуса в Индонезии
Пассажирский автобус опрокинулся в ущелье на юге Индонезии. В результате трагедии погибли 24 человека, сообщает 24 декабря Xinhua.
Транспорт
В правительстве объяснили отмену «площадки» в экзамене на права
В правительстве России объяснили отмену экзамена «площадка» для получения водительских прав тем, что он лишь имитировал ощущение управления автомобилем.
Происшествия
Причиной крушения Су-57 мог стать отказ электронной системы управления
В качестве одной из версий причин катастрофы истребителя пятого поколения Су-57 рассматривается отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета.
Здоровье
Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году
В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Общество
СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.
Футбол
Роналду признался, что ему очень тяжело забивать в Италии
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду после недавнего матча команд признался ему, насколько португальцу тяжело забивать в Италии.
Здоровье
Медики рассказали, как кишечник предупреждает о раке на ранней стадии
Как отмечают специалисты, о колоректальном раке сигнализируют присутствующие в кишечнике человека микроорганизмы Atopobium parvulum и Fusobacterium nucleatum.
Общество
МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Политика
Кадыров прокомментировал убийство соратника Басаева
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Футбол