Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНародная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
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Режиссер Галина Волчек попала в реанимацию

РИА Новости Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. Как стало известно РЕН ТВ, 86-летняя Волчек находится в коме. Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.
РЕН ТВвчера в 23:26

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Галину Волчек госпитализировали в Москве

ТАСС01:21

Назван предположительный диагноз Галины Волчек

Телеканал 360°01:49

СМИ сообщили о коме режиссера Галины Волчек

РБК00:43

«Не могла дотерпеть до посадки»: Подруга Галины Волчек рассказала об инциденте в самолёте

Царьград02:41

В «Современнике» назвали причину госпитализации Волчек

Lenta.ru00:56

В Москве госпитализировали Галину Волчек

РИА Новости00:50

Помощница о госпитализации Галины Волчек: «Она заболела»

РЕН ТВвчера в 23:39
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Вынесенное в Давос «зелёное дерби» выиграл в овертайме «Салават Юлаев»

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Кино

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РИА Новости вчера в 16:48
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Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
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Буйный водитель начал стрелять на пешехода за замечание в Красносельском районе.
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Происшествия

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
РИА Новости 03:25
Экономика

С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии

С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии — на 6,6%. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского отделения ПФР.
Кстати.News вчера в 06:57
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
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Политика

Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
News.ru вчера в 06:04
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В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
РБК вчера в 23:00
Музыка

Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
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Пассажирский автобус опрокинулся в ущелье на юге Индонезии. В результате трагедии погибли 24 человека, сообщает 24 декабря Xinhua.
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В качестве одной из версий причин катастрофы истребителя пятого поколения Су-57 рассматривается отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета.
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В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.
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Северный магнитный полюс Земли смещается от Канады к Сибири

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В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

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Аргументы и Факты вчера в 12:35
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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