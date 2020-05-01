Шоу-бизнес
Телеканал Санкт-ПетербургАктриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом. Наличие инфекции в организме подтвердилось в ходе анализа. Ранее народная артистка России обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием, сообщает ТАСС.
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Наука
Создано средство от неизлечимого рака
ToDay News Ufa 30 апреля в 16:30
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru вчера в 13:34
Политика
Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все хорошо.
ТАСС вчера в 18:11
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Гаджеты
AMD активно готовит к выпуску RDNA 2 и Zen 3
Корпорация AMD приняла решение, согласно которому к концу года на рынке обязательно появятся центральные процессоры на базе микроархитектуры Zen 3, а также графические процессоры на базе архитектуры RDNA 2. При этом руководство компании не скрывает, что во второй половине года, скорее всего, продажи потребительских товаров снизятся.
Vevby.ru 30 апреля в 15:03
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус
Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 01:16
Общество
В МЧС посоветовали промывать нос, глаза и горло после посещения улицы
Как сообщает ТАСС, прежде всего в ведомстве советуют промывать горло, глаза и нос под теплой водой на протяжении 20 минут с помощью мыла.
Невские Новости вчера в 20:47
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
Газета.Ru вчера в 09:44
Политика
Казахстан отверг обвинения в разработке биологического оружия
"Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 11:08
Здоровье
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Интерфакс вчера в 04:17
Наука
Ученые связали риск смерти от коронавируса с уровнем витамина D
Уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса, полагают британские специалисты.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия вчера в 13:51
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда 01 мая в 07:08
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Авто
В продажу поступил аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7
После обновления моторная гамма BJ40 Plus пополнилась современным и экономичным турбомотором от Haval F7, мощность которого была форсирована до 230 л.с. В качестве трансмиссии в паре с таким ДВС работает 8-диапазонный "автомат" от ZF.
Новые автомобили вчера в 00:51
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru 01 мая в 21:01
Общество
Тысяча человек на Чаяндинском месторождении заражена коронавирусом
Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у тысячи работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование.
SakhaPress.ru вчера в 06:13
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Авто
УАЗ показал дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
Evo-rus.com 30 апреля в 03:38
Культура
Бесогон и чад конспирологического кутежа
Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
РИА Новости вчера в 06:55
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 30 апреля в 14:05
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01 мая в 01:33
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03