Бернс — опытный дипломат, ведет себя прилично, что наводит на мысли о том, что в данном случае Америке и правда очень нужно, чтобы с нее сняли одну, но важную китайскую санкцию из числа наложенных после тайваньской провокации спикера парламента Нэнси Пелоси.