18 августа стало известно, что подразделения Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии взяли под контроль важную высоту на Авдеевском направлении, которая использовалась украинскими войсками в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.
«В районе населённого пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наёмников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наёмников», — заявили в ведомстве.
Бернс — опытный дипломат, ведет себя прилично, что наводит на мысли о том, что в данном случае Америке и правда очень нужно, чтобы с нее сняли одну, но важную китайскую санкцию из числа наложенных после тайваньской провокации спикера парламента Нэнси Пелоси.
Союзные силы ВС РФ и НМ Донецкой и Луганской народных республик в ходе спецоперации на Украине захватили много трофеев, в том числе американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны России.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно отсутствия возможности с их стороны оказать существенную помощь Европе с поставками газа.