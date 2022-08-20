Будьте в Плюсе

Народная милиция ДНР заявила, что одно из подразделений украинских войск сдалось в Зайцево

Одно из подразделений украинских войск сдалось в населенном пункте Зайцево, сообщила
 Народная милиция ДНР.
РИА Новости
В результате бывшие позиции ВСУ перешли под контроль Народной милиции ДНР.
Ридус
Минобороны России ранее заявило, что некоторые военнопленные ВСУ не хотят покидать подконтрольные РФ территории, поскольку опасаются участия в боевых действиях.
Телеканал 360°
18 августа стало известно, что подразделения Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии взяли под контроль важную высоту на Авдеевском направлении, которая использовалась украинскими войсками в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.
RT на русском

Подробнее о событии

Народная милиция ДНР заявила о сдаче в плен одного из подразделений ВСУ в поселке Зайцево
Lenta.ru23:10
Народная милиция ДНР заявила о сдаче в плен подразделения украинских войск в Зайцево
Banki Loansвчера в 16:47
Подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram
Взгляд.рувчера в 14:25
Народная милиция ДНР сообщила, что одно из подразделений украинских войск сдалось в Зайцево
NVLвчера в 15:33
Подразделение ВСУ сдалось в ДНР после переписки с Народной милицией в Телеграмм
В Татарстаневчера в 15:15
Подразделение ВСУ сдалось НМ ДНР после переписки в Телеграме
Военное деловчера в 14:36
Народная милиция ДНР заявила, что одно из подразделений украинских войск сдалось в Зайцево
ИА SM-Newsвчера в 15:35

Интересное

Момент с беспилотником, атаковавшим штаб ЧФ в Севастополе, попал на видео

Момент с неизвестным беспилотным летательным аппаратом, атаковавшим утром 20 августа штаб Черноморского флота в Севастополе, попал на видео.
Газета.Ru02:41

Sony планирует снять киноадаптацию Days Gone

Согласно информации Deadline, компания Sony планирует снять полнометражную адаптацию игры Days Gone.
Канобувчера в 14:17

Российская авиация уничтожила около 20 наёмников из США в Харьковской области

«В районе населённого пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наёмников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наёмников», — заявили в ведомстве.
RT на русском02:45

Америка упрашивает Китай снять с нее санкции

Бернс — опытный дипломат, ведет себя прилично, что наводит на мысли о том, что в данном случае Америке и правда очень нужно, чтобы с нее сняли одну, но важную китайскую санкцию из числа наложенных после тайваньской провокации спикера парламента Нэнси Пелоси.
РИА Новости01:00

Замглавы МИД Панкин: «Северный поток-2» задействуют для газификации северо-запада России

Москва подтверждает, что находящуюся на территории России инфраструктуру трубопровода «Северный поток-2» задействуют для газификации регионов северо-запада страны.
Lenta.ru01:49

ВС РФ совместно с НМ ЛДНР захватили важный трофей на Украине

Союзные силы ВС РФ и НМ Донецкой и Луганской народных республик в ходе спецоперации на Украине захватили много трофеев, в том числе американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны России.
Народные новости02:40

Reuters: МИД Британии выступил против участия России в саммите G20 на острове Бали

Представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, передает агентство Рейтер.
РИА Новостивчера в 16:28

Бывший госсекретарь США Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
РИА Новости18:06

Сенатор Пушков назвал Европу брошенной из-за отказа Канады помочь ей с поставками газа

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно отсутствия возможности с их стороны оказать существенную помощь Европе с поставками газа.
Lenta.ru21:27

CNN: Иран отказался от требования снять санкции с КСИР

Власти Ирана больше не требуют убрать «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) из списка террористических организаций США и снять с него санкции, сообщает CNN.
Коммерсантъ01:21