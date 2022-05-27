РИА НовостиНародная милиция ЛНР сообщила, что украинским военным отрезаны все пути отходаСилы Народной милиции Луганской Народной Республики заблокировали украинские войска в Северодонецке, заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.РИА Новости«Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», - подвел итог Андрей Марочко.ТК Звезда24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины.ВедомостиВ четверг Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк.Взгляд.руЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнРИА НовостиЦентральная Служба НовостейМой БрянскВоенное делоИзвестияЦентральная Служба НовостейReadovka NewsВоенное делоЦарьградКомсомольская правдаВечерняя МоскваRT на русскомТК ЗвездаREGNUMГазета.RuNewInformНародные новостиРамблерПятый каналLife.ruАбзацПодробнее о событииВ ЛНР заявили, что силы республики на своей территории отрезали ВСУ все пути для отходаТАСС08:26Народная милиция заявила, что отрезала украинским войскам все пути для отступления в ЛНРКомсомольская правда09:07Силы ЛНР на своей территории отрезали ВСУ все пути для отходаRT на русском08:42Офицер Марочко заявил, что Народная милиция ЛНР отрезала все пути для отхода ВСУLenta.ru08:35Народная милиция ЛНР заблокировала ВСУ в СеверодонецкеURA.Ru09:27Народная милиция ЛНР отрезала украинским войскам все пути отхода из СеверодонецкаРИА Новости09:01Силы ЛНР заблокировали украинские войска в СеверодонецкеИзвестия09:31Показать ещёОценить1,3KПоделиться