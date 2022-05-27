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Народная милиция ЛНР сообщила, что украинским военным отрезаны все пути отхода

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики заблокировали украинские войска в Северодонецке, заявил
 РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
РИА Новости
«Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», - подвел итог Андрей Марочко.
ТК Звезда
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины.
Ведомости
В четверг Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк.
Взгляд.ру

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В ЛНР заявили, что силы республики на своей территории отрезали ВСУ все пути для отхода
ТАСС08:26
Народная милиция заявила, что отрезала украинским войскам все пути для отступления в ЛНР
Комсомольская правда09:07
Силы ЛНР на своей территории отрезали ВСУ все пути для отхода
RT на русском08:42
Офицер Марочко заявил, что Народная милиция ЛНР отрезала все пути для отхода ВСУ
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Народная милиция ЛНР заблокировала ВСУ в Северодонецке
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