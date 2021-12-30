Lenta.ruНародная милиция ЛНР сообщила, что военные ВСУ заняли здание школы в ВалуйскомУкраинские военнослужащие заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе.Комсомольская правдаУтверждается, что военнослужащие ВСУ оборудовали в здании оперативный штаб.РИА Новости"Военнослужащие вооруженных формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения", — сказал он.РИА НовостиВ ДНР в декабре заявили, что силовики нарушили режим около двух тысяч раз.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАНРБКРосбалтГазета.RuРамблерКомсомольская правдаИА Красная ВеснаПрофильТК ЗвездаНародные новостиRT на русскомLife.ruREGNUMDaily StormПодробнее о событииНародная милиция ЛНР сообщила о занятии бойцами ВСУ здания школы в ДонбассеНародные новостивчера в 09:48Народная милиция ЛНР заявила о занятии ВС Украины здания школы в селе ВалуйскоеРИА Новостивчера в 09:19Самое цитируемоеВ ЛНР заявили о занятии ВСУ здания школы в ДонбассеRT на русскомвчера в 09:57Бойцы ВСУ заняли здание школы в селе Валуйское в ДонбассеФАНвчера в 09:51Народная милиция ЛНР сообщила, что военные ВСУ заняли здание школы в ВалуйскомLenta.ruвчера в 11:47В ЛНР сообщили о занятии украинскими боевиками школы в поселке ВалуйскоеИА Красная Веснавчера в 09:20В ЛНР заявили о занятии бойцами ВСУ школы в ДонбассеТК Звездавчера в 09:20Показать ещёОценить524Поделиться