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Народная милиция ЛНР сообщила, что военные ВСУ заняли здание школы в Валуйском

Украинские военнослужащие заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе.
Комсомольская правда
Утверждается, что военнослужащие ВСУ оборудовали в здании оперативный штаб.
РИА Новости
"Военнослужащие вооруженных формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения", — сказал он.
РИА Новости
В ДНР в декабре заявили, что силовики нарушили режим около двух тысяч раз.
РИА Новости

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Народная милиция ЛНР сообщила о занятии бойцами ВСУ здания школы в Донбассе
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