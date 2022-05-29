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Народная милиция ЛНР сообщила о взятии плацдарма в Северодонецке

"Отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех", — заявил он.
РИА Новости
Первые кварталы хорошо укрепленного населенного пункта были зачищены от вражеских подразделений.
Известия
Как отметил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко, один мост из города разрушен, второй не выдержит военную технику, а третий контролируются силами ЛНР.
РИА Новости
24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале военной операции России на Украине.
Царьград

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Силы Народной милиции ЛНР закрепились на окраинах города Северодонецк
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