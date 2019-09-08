Политика

RT на русскомRT на русскомНародное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона

Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики. Как передаёт РИА Новости, за Калиматова было отдано 27 голосов. Итоги голосования объявил председатель счётной комиссии Батыр Хамхоев.
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Мы добьемся многого при условии консолидации общества — Калиматов

Ингушетия06:22

В Ингушетии избрали главу республики

РИА Новости05:26

Что известно о новом главе Ингушетии

ТАСС06:32

В Ингушетии избрали нового главу республики

РБК05:35

До Единого дня голосования остаются считанные часы

ГТРК Ингушетия06 сентября в 06:26

Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона

RT на русском05:28

В Ингушетии избрали нового главу республики

Ведомости05:58
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Политика

Аксенов пригласил Зеленского посетить Крым

Московский Комсомолец 05 сентября в 21:55
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
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ЦИК планирует создавать цифровые избирательные участки по всей России

8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, на которых могут проголосовать жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму.
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От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
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Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
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После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru 02:34
Политика

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Политика

Посольство России в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха

Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.
РИА Новости 06:08
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
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В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Гаджеты

В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s

Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Политика

Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина

Коммерсантъ 06:36
Политика

В Севастополе перепечатывают бюллетени на выборы

Накануне выборов в местный парламент КОИБы (комплекс обработки избирательных бюллетеней. — прим. ред.) образца 2017 года в Гагаринском и Ленинском районах при тестовых прогонах не считали информацию с бюллетеней.
Примечания вчера в 16:36
Теннис

Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Газета.Ru 06:22
Армия и оружие

Израильская компания IWI представила новую штурмовую винтовку Arad

Компания Israel Weapon Industries (IWI) представила новую штурмовую (автоматическую) винтовку собственной разработки и производства "Арад".
Военное обозрение 06:30
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Памфилову задержан

Росбалт вчера в 09:15
Происшествия

Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам

В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Футбол

Ван Дейк согласовал новый шестилетний контракт с «Ливерпулем»

Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до 2023 года. Отмечается, по новому соглашению игроку улучшат заработную плату.
Vprognoze.ru 04:33
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Газета.Ru 06:52
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Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Футбол

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном

Sports.ru 06:54
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Нетаньяху рассказал о возможной встрече с Путиным в течение недели

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.
Известия 06:34
Кино

Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Происшествия

В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Политика

Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%

По данным на 13:00, явка составила 51,5 процента. Сведения постоянно обновляются.
Российская газета 07:08
Авто

Hyundai модернизировала удешевленный аналог кроссовера Kona

Корейская компания Hyundai поработала над изменением удешевленного аналога кроссовера Kona.
Актуальные Новости 02:09
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Политика

Один из кандидатов в Мосгордуму пожаловался на вброс бюллетеней на участке в районе Перова

На избирательном участке 1538 Нижегородского района города Москвы наблюдатели зафиксировали вбросы бюллетеней.
Эхо Москвы 06:30
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