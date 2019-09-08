Политика
ТАССНародное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой республики
Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии избрали путем тайного голосования на пост главы республики 60-летнего врио главы региона Махмуда-Али Калиматова. За Калиматова проголосовали 27 из 31 депутата.
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Политика
Судакова: Выборы в Забайкалье прошли в штатном режиме
Московский Комсомолец Чита 07:10
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Кино
Звезда «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе
Культуромания 07:55
Политика
Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%
Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Наука
Эксперты: Люди больше доверяют неполиткорректным людям, чем вежливым
Эксперты из США провели исследование, чтобы выяснить, кому люди больше доверяют и как люди воспринимают неполиткорректных людей.
HotGeo 06:53
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Футбол
Арсен Венгер: Салах немного одержим тем, что хочет забить сам
Добавим, что в текущем сезоне Салах провел шесть матчей за Ливерпуль во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
Советский спорт 04:29
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Из УИКов Купчино увозят сотни бюллетеней в неизвестном направлении
По данным наблюдателей, бюллетени увозят для надомного голосования: они опасаются, что таким образом голоса могут сфальсифицировать.
ЗакC.Ру 04:44
Политика
Анонсированы прямые поезда из Донецка в Москву и Питер
Железнодорожное сообщение между ДНР и Россией запустят в ближайшее время, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Вести.Ru 08:29
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
Мусульманин захотел убить ставшую порноактрисой дочь и попал в тюрьму
Двоих мужчин родом из Афганистана, проживающих в Великобритании, арестовали из-за того, что они планировали убийство дочери одного из них, ставшей порноактрисой.
Lenta.ru 08:05
Политика
Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии
Зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены вооруженным силам Индии в соответствии с графиком в течение 18–19 месяцев.
Известия 07:59
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
Песков напомнил о нерешенных проблемах в отношениях с Японией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве пока не удалось решить ряд важных проблем в отношениях с Токио, что вызывает сожаление у Кремля.
Известия 08:22
Политика
Матвиенко: Обмен между РФ и Украиной может стать шагом к диалогу стран
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала состоявшийся между двумя странами обмен.
РЕН ТВ 06:49
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Общество
Подтопленцы в Хабаровском крае едут голосовать на спецтехнике
Жителям подтопленных районов Хабаровского края добираться до избирательных участков помогают спасатели МЧС.
Аргументы недели 04:07
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
В США вновь приготовили Трампу импичмент
Резолюция касается расследования того, допустил ли американский президент нарушения, которые могут повлечь за собой объявление импичмента.
Московский Комсомолец 04:14
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Теннис
Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале US Open и стала победительницей турнира.
Нева Спорт вчера в 18:14