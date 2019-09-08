Политика
Pravda.RuВ Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты Народного собрания Ингушетии путем тайного голосования избрали новым главой региона действующего руководителя республики Махмуда-Али Калиматова. На заседании присутствовал 31 из 32 парламентариев. За кандидатуру Махмуда-Али Калиматова проголосовали 27 депутатов.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
На 8 и 9 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.
Московский Комсомолец 02:40
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Политика
Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%
Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Экономика
Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений
В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Футбол
Пюэль может возглавить «Спортинг»
Клод Пюэль может возглавить лиссабонский «Спортинг» в ближайшее время. Ранее португальский клуб уволил Марселя Кайзера, сообщает A Bola.
Спорт-Экспресс 10:43
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Политика
На Дальнем Востоке и в Сибири голосование завершилось
Клуб регионов 08:59
Происшествия
В Москве спасатели вытащили енота из кондиционера
Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера жилого дома на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.
Известия 05:34
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.
Известия 11:59
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, следует из сообщения на официальном сайте регулятора.
Sibnet Новости 06 сентября в 06:47
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Экономика
Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
РИА Новости вчера в 07:31
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online 10:45
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Армия и оружие
Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке
Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru 10:40
Политика
В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона
ТАСС вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет
Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября.
РЕН ТВ вчера в 08:45
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Страна Советов on-line 08:26
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах
В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25