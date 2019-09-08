Политика

Pravda.RuPravda.RuВ Ингушетии избрали нового главу региона

Депутаты Народного собрания Ингушетии путем тайного голосования избрали новым главой региона действующего руководителя республики Махмуда-Али Калиматова. На заседании присутствовал 31 из 32 парламентариев. За кандидатуру Махмуда-Али Калиматова проголосовали 27 депутатов.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Калиматов побывал на избирательных участках в столице и сельском поселении Ингушетии

Ингушетия08:41

Глава Ингушетии Калиматов сосредоточится на решении социальных проблем

РИА Новости08:50

Глава Минкавказа: Калиматову предстоит вывести экономику Ингушетии на новый уровень

ТАСС08:38

В Ингушетии избрали нового главу республики

РБК05:35

Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона

RT на русском05:28

До Единого дня голосования остаются считанные часы

ГТРК Ингушетия06 сентября в 06:26

В Ингушетии избрали нового главу республики

Ведомости05:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Общество

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

На 8 и 9 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.
Московский Комсомолец 02:40
Армия и оружие

Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха

Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Политика

Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%

Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Экономика

Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений

В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Политика

Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Футбол

Пюэль может возглавить «Спортинг»

Клод Пюэль может возглавить лиссабонский «Спортинг» в ближайшее время. Ранее португальский клуб уволил Марселя Кайзера, сообщает A Bola.
Спорт-Экспресс 10:43
Политика

В Липецкой области проголосовали 40,33% избирателей

Gorod48 11:27
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Политика

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Политика

На Дальнем Востоке и в Сибири голосование завершилось

Клуб регионов 08:59
Происшествия

В Москве спасатели вытащили енота из кондиционера

Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера жилого дома на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.
Известия 05:34
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.
Известия 11:59
Политика

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

Газета.Ru 10:47
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, следует из сообщения на официальном сайте регулятора.
Sibnet Новости 06 сентября в 06:47
Единоборства

Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Экономика

Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов

РИА Новости вчера в 07:31
Политика

Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска

Континент Сибирь Online 10:45
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Происшествия

В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит

Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Армия и оружие

Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке

Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru 10:40
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

ТАСС 06:38
Политика

В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона

ТАСС вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет

Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября.
РЕН ТВ вчера в 08:45
Армия и оружие

Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

Страна Советов on-line 08:26
Политика

Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика

Гахария стал новым премьер-министром Грузии

Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика

В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах

В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное