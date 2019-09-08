Политика

RT на русскомRT на русскомНародное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона

Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики. Как передаёт РИА Новости, за Калиматова было отдано 27 голосов. Итоги голосования объявил председатель счётной комиссии Батыр Хамхоев.
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