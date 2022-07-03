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Народный артист России Юрий Григорьев умер на 82-м году жизни

В Москве в возрасте 82 лет скончался оперный певец Юрий Григорьев.
Известия
Певец родился 6 августа 1939 года в Днепропетровске, на Украине.
Известия
Народный артист РСФСР с 1968 по 1990 год являлся солистом, а с 1999 по 2001 год — художественным руководителем Большого театра России.
Известия
Юрий Григорьев за свою карьеры исполнял партии князя Игоря в опере «Князь Игорь», графа Альмавива в «Свадьбе Фигаро», а также Амонасро в «Аиде» и другие.
Lenta.ru

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Умер народный артист России Юрий Григорьев
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