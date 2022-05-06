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Народный банк Китая: курс юаня к доллару упал до минимума с ноября 2020 года

Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу понизил курс юаня к доллару до 6,6332, что стало минимальным показателем с 5 ноября 2020 года, следует из заявления на сайте ЦБ.
РИА Новости
Средний обменный курс юаня к доллару в четверг — первый рабочий день после майских праздников — показал активный рост на 505 базисных пунктов, однако уже в пятницу резко упал сразу на 660 базисных пунктов.
РИА Новости
По данным на 16:35 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижался на 0,21%, до 66,16 рубля, курс евро находился на уровне 69,8 рубля (-0,91%).
ТАСС
Индекс Мосбиржи рос на 1,31%, до 2 404,25 пункта, долларовый индекс РТС - до 1 144,61 пункта (+2,74%).
ТАСС

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ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с ноября 2020 года
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