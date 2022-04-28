2 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России, тогда же глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина объявил о новых льготах для отечественных IT-компаний.
Агентство утверждает, что оплата по некоторым апрельским и майским поставкам газа была отклонена «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта», передаёт РИА Новости.
В материале журнала SciPost Physics Lecture Notes пишется, что физик Шошани Барак, работающий в Институте теоретической физики в Ватерлоо, признал тот факт, что путешествия во времени возможны при условии, что путешественник будет перемешаться в параллельные временные линии.