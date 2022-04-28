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На российские банки могут распространить льготы для IT-подразделений

Банк России обратился в правительство с предложением распространить на банковских сотрудников профильных подразделений ряд мер поддержки для специалистов IT-отрасли.
Коммерсантъ
Банки — одни из крупнейших работодателей для специалистов в сфере IT и информационной безопасности (ИБ), заявили «Известиям» в ЦБ.
Известия
Сейчас предполагается, что банки могут выделить IT- и ИБ-подразделения в обособленное юрлицо, сообщили «Известиям» в Минцифры.
Известия
2 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России, тогда же глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина объявил о новых льготах для отечественных IT-компаний.
ТАСС

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«Известия»: меры поддержки IT-отрасли России могут распространить на работников банков
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