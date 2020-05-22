Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
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