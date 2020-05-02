Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
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Жителей Подмосковья без масок в общественных местах начнут штрафовать с 12 мая

Вечерняя Москва15:44

Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы жители Подмосковья носили на улицах маски или респираторы

Эхо Москвы08:00

В Подмосковье начнут штрафовать на тысячи рублей за отсутствие масок

Lenta.ru07:25

В Подмосковье будут штрафовать нарушителей масочного режима

ТАСС07:40

Жителей Подмосковья без масок в общественных местах с 12 мая будут штрафовать

РИАМО07:18

Власти Подмосковья введут штрафы за отсутствие масок с 12 мая

РЕН ТВ07:13

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

РИА Новости06:59
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Изобретена ракетно-двигательная система, которая раньше считалась невозможной

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Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать

Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
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Summer Game Fest: Джефф Кейли анонсировал новое игровое событие

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
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Футбол

Алиев считает Юрана «больным на голову»

Бывший игрок «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на критику со стороны Сергею Юрану.
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В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

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Армия и оружие

В Афганистане начали освобождать пленных террористов

Власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое).
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Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
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Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
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Тер Штеген приостановил переговоры о новом контракте с «Барселоной»

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген подтвердил информацию о том, что переговоры о новом контракте с каталонским клубом приостановлены.
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В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки

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Общество

Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс

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Нурмагомедов восхитился тренировкой Тайсона

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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Политика

Коронавирусом заразились глава Минстроя и его заместитель

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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
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В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста

Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.
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С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку

Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
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Происшествия

В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане

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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей.
Собеседник 30 апреля в 03:42
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Игры

В The Elder Scrolls Online появится официальная русская локализация

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