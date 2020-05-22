"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.

с чего всё началось

«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — цитирует «РИА Новости» заместителя председателя правительства Московской области Романа Каратаева.

Нарушителей самоизоляции в Подмосковье отправят работать в больницы

Происшествия Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем. 415

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 3,1K

Единоборства Тренер Хабиба Нурмагомедова объяснил, за счёт чего тот побеждает соперников Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, за счёт чего, по его мнению, россиянин постоянно побеждает соперников.

Общество Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая. 102

Происшествия 200 свободных инфекционных коек осталось в Архангельской области Архангельск, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM В Архангельской области развернут дополнительные койки для больных COVID-19 — в медучреждениях осталось только 200 свободных мест. 48

Кино Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.

Экономика Тремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ Департамент денежно-кредитной политики Банка России с 1 июня возглавит Кирилл Тремасов, а нынешний руководитель департамента Алексей Заботкин с того же дня станет заместителем председателя Банка России, курирующим ДКП. 9

Общество Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования. 1,9K

Общество Вирусолог оценил испытания российской вакцины от коронавируса на людях Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал сообщения о том, что Россия испытала вакцину от коронавируса на людях.

Экономика Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. 103

Общество В правительстве России обсуждают смягчение условий выхода на пенсию По информации «Известий», в правительстве России рассматривают смягчение условий выхода на пенсию как один из пунктов для восстановления экономики, который разработало Министерство экономики и развития России. 2,1K

Политика Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус "Еще раз подчеркну: сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - сказал глава государства. 11

Здоровье В Липецкой области от коронавируса умер врач Как сообщили в администрации региона, COVID-19 лабораторно подтвердился у медика 15 мая, и сначала он лечился амбулаторно, но когда состояние ухудшилось, был госпитализирован в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1.