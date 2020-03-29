Власти Сингапура приняли решение о лишении паспорта гражданина страны, нарушившего домашний карантин после возвращения из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления иммиграции и контроля республики.

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Путешествия В Сочи из гостиниц и отелей начали выселять туристов Сочи, Краснодарский край, 28 марта 2020, 21:00 — REGNUM Из гостиниц и санаториев Сочи начинают выселять постояльцев в связи с приостановкой бронирования и заселения в места размещения на курортах Краснодарского края.

Общество В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Общество Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.

Общество Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.

Общество Американские власти следят за гражданами при помощи смартфонов Газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила о сборе властями США информации о передвижениях граждан с их смартфонов с целью предотвращения распространение коронавируса.

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