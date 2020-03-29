Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНарушителя карантина лишили паспорта в Сингапуре

Власти Сингапура приняли решение о лишении паспорта гражданина страны, нарушившего домашний карантин после возвращения из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления иммиграции и контроля республики.
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Власти Сингапура лишили паспорта нарушителя домашнего карантина

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