Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил сообщать гражданам о нарушении карантина по СМС и через портал госуслуг

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