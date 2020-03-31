Коронавирус
Газета.RuНарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить309
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 10:03, Ашберн
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
Режим самоизоляции введен в Ростовской области
Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин показали фанатам новое семейное фото
Телеведущий Максим Галкин поделился с пользователями сети новым семейным фото – чета вышла на прогулку по парку.
Единоборства
Дана Уайт: Бой Хабиба с Фергюсоном состоится
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Фото Олега Каргаполова Согласно документу, теперь гражданам следует находиться дома.
Общество
В Петербурге уровень самоизоляции снизился до 3,6 баллов
«Яндекс» стал показывать уровень самоизоляции в крупных российских городах. Так, в Петербурге сегодня уровень снизился до 3,6 баллов.
Экономика
Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%
Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании
53-летняя российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что попала на больничную койку в Испании, где большую часть времени она проживает с 2016 года из-за учебы младшей дочери.
Происшествия
На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
Общество
В Красноярском крае ввели режим самоизоляции
В регионе с 1 апреля вводится режим самоизоляции. Соответствующий указ выпустил губернатор Красноярского края.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Режим полной самоизоляции введен в Нижегородской области
Важные изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Здоровье
В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.
Здоровье
Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
Политика
Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
Здоровье
В Новгородской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Новгородской области с 23 по 30 марта зарегистрировали снижение заболеваемости респираторными инфекциями к уровню прошлой недели.
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Общество
Власти России ограничили возвращение граждан из-за рубежа
Правительство России ввело ограничение на количество пассажиров из-за рубежа, которое могут принять аэропорты за одни сутки, заявили в рабочей группе по координации возвращения граждан при министерстве транспорта 30 марта в отчете на сайте ведомства.
Футбол
Бартомеу: «„Барселона“ не станет банкротом в июне»
Ранее стало известно, что один из топ-менеджеров клуба Бундеслиги на последнем заседании Ассоциации европейских клубов заявил, что «Барселона» может стать первым топ-клубом, которому грозит банкротство.
Культура
Полная самоизоляция: творческая элита покинула Россию
Самоизоляция, стартовавшая, по большому счету, практически синхронно по всей планете, породила не только вал сообщений от простых человеческих граждан в жанре "смотрите, я нарядил кота в костюм гуся".
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.