Коронавирус
Газета.RuНарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Согласно тексту поручения, размещенному на сайте правительства, аналогичное предупреждение должно будет приходить россиянам через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).РБК07:29
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