с чего всё началось

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Общество В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.

Общество Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.

Общество В Бурятии ввели режим полной самоизоляции жителей В Бурятии объявили режим полной самоизоляции. Он продлится с 31 марта до 5 апреля, сообщается 31 марта в указе главы региона.

Политика Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today подтвердил, что наша страна «хоть сегодня» готова договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Общество Жителям Приморья запретили посещать леса в период режима самоизоляции Жителям Приморья запретят посещать леса в связи с введением в крае режима полной самоизоляции и началом пожароопасного сезона, сообщает правительство региона.

Общество Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Финансы Электронные кошельки попадут под надзор Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.).

Общество В Краснодарском крае вводят карантин В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.

Экономика «Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

Экономика Россию похвалили за экономическую изоляцию Политика экономической изоляции, которой Россия придерживалась на протяжении последних лет, в условиях нынешнего кризиса приносит свои плоды.