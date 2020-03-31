Коронавирус
ИзвестияНарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления. Соответствующее поручение во вторник, 31 марта, дал профильным ведомствам российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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Согласно тексту поручения, размещенному на сайте правительства, аналогичное предупреждение должно будет приходить россиянам через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).РБК07:29
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