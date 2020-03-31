Коронавирус

ИзвестияИзвестияНарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления. Соответствующее поручение во вторник, 31 марта, дал профильным ведомствам российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать208
с чего всё началось
Согласно тексту поручения, размещенному
 на сайте правительства, аналогичное предупреждение должно будет приходить россиянам через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
РБК07:29

Подробнее о событии

Мишустин поручил предупреждать нарушителей условий карантина по СМС

РБК07:52

Россиян с 3 апреля начнут информировать через СМС и портал госуслуг о нарушениях карантина

Интерфакс07:17

Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут получать СМС-уведомления в случае нарушения карантинна

Эхо Москвы07:31

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Известия07:29

Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина

RT на русском07:21

Россиянам будут присылать смс-уведомления о нарушении ими карантина

Комсомольская правда08:02

Нарушившие карантин россияне начнут получать СМС-уведомления

РИА Новости07:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество

Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
BFM.ru 08:10
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Общество

В Башкирии вводится режим полной самоизоляции

Сегодня в 20 часов в республике вступит в силу указ Главы Башкирии о полной самоизоляции жителей региона из-за угрозы коронавируса.
ПроТуймазы 02:25
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Космос

NASA нанесёт удар по летящему к Земле астероиду

Ореанда-Новости 06:11
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава призналась, что не создана для брака

Екатерина поняла, что не создана для брака.
Uznayvse.ru 05:25
Общество

Размер пенсий и начисление маткапитала изменятся в апреле

С 1 апреля налоговая инспекция сможет информировать россиян о задолженности или начислении пени по электронной почте и SMS.
Утро.ru 03:53
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

В России приостановят регистрацию браков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Российская газета 07:38
Происшествия

В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

RT на русском 01:24
Экономика

Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении.
ИА Клерк.Ру 04:22
Общество

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Накануне.Ru 07:03
Политика

ЕК дала рекомендации по ограничениям на границах из-за коронавируса

Европейская комиссия опубликовала в понедельник рекомендации по ограничению пропуска на внешних и внутренних границах ЕС в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Политика

Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 07:40
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
СОВА 02:15
Общество

В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции

"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.
РИА Новости 06:52
Авто

«АвтоВАЗ» проводит до 80% краш-тестов виртуально

«АвтоВАЗ» начал проводить до 80% краш-тестов своих автомобилей в виртуальной реальности.
Автоновости дня вчера в 03:20
Здоровье

В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.
РИА Новости 06:18
Общество

Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Деловая газета. Юг 02:09
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Происшествия

В Воронежской области выявлено два новых случая коронавируса

Воронеж, 31 марта 2020, 12:09 — REGNUM Два новых подтверждённых случая нового коронавируса выявлено в Воронежской области.
REGNUM 05:09
Общество

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Интерфакс 06:33
Общество

В Псковской области ограничены поездки между районами

Для жителей Псковской области ограничены поездки по области, перемещаться можно только внутри границ муниципальных образований.
Псковское агентство информации 07:27
Общество

Куйвашев ввел в Свердловской области режим тотальной самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал всех жителей региона соблюдать режим самоизоляции и не покидать своих домов.
Политсовет вчера в 11:02
Здоровье

Российские медики начнут свою работу в Италии 1 апреля

Свой врачебный долг начнут выполнять там и военные медики из России. Полевой госпиталь включает в себя около 200 мест.
Gazeta.SPb 08:24
Политика

Лукашенко и Пашинян обсудили «завышенный уровень цен» на газ из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили "завышенный уровень цен на природный газ", поставляемый из России, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 07:10
Кино

Дуэйн Джонсон заявил о разработке сиквела «Хоббса и Шоу»

Актуальные Новости 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное