с чего всё началось

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления. Соответствующее поручение во вторник, 31 марта, дал профильным ведомствам российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.

Общество В Башкирии вводится режим полной самоизоляции Сегодня в 20 часов в республике вступит в силу указ Главы Башкирии о полной самоизоляции жителей региона из-за угрозы коронавируса.

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Общество Размер пенсий и начисление маткапитала изменятся в апреле С 1 апреля налоговая инспекция сможет информировать россиян о задолженности или начислении пени по электронной почте и SMS.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Общество В России приостановят регистрацию браков Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.

Политика ЕК дала рекомендации по ограничениям на границах из-за коронавируса Европейская комиссия опубликовала в понедельник рекомендации по ограничению пропуска на внешних и внутренних границах ЕС в связи с распространением коронавируса.

Общество Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.

Общество В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции "В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.

Здоровье В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.

Общество Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Общество В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.